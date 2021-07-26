عمي.. في ذمة الله

السلام عليكم اخواني اخواتي

في هاته الأثناء انتقل الى رحمة الله عمي



لا تنسوه من دعواتكم بارك الله فيكم



يدكر ان الفقيد ..قد توفي وفاة طبيعية عن عمر بلغ 85سنة



إن لله وإن إليه راجعون

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.