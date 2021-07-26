غلق المساجد بسبب الوباء من وجهة نظر أخرى

إختلفت الآراء في الآونة الاخيرة حول غلق المساجد بسبب وباء كورونا فمنهم من تذمر كيف لبيوت الله ان تغلق ومنهم من لم يلقي لها بالا اصلا ولكن هناك عقول راقية تجيد التفكير....لنلاحظ هاته العبارتين"إيييه فلان راه بالكورونا علاجال حضر عرس"وهذه"إيييه فلان راه بالكورونا جاتو من واحد فالجامع"عند سماعنا للعبارة الاولى لا بأس بها لكن العبارة الثانية لها وقع خاص فجميعنا نعلم ان الصلاة طمأنينة وراحة خاصة وان كانت في المساجد فإن الأجر يتضاعف لكن بعد سماع خبر كهذا قد ينفر البعض من المساجد ....إذن ففي غلق المساجد حكمة من الله سبحانه وتعالى اذ لم يرد ان تكون بيوته سببا لانتشار هذا الوباء في اجساد المصلين لذلك لا تكترثوا لمن يقول كيف لهم ان يتركوا البحر و المتنزهات مفتوحة بينما المساجد مغلقة فبيوت الله افضل و أعز من ان تكون سببا لانتشار وباء كهذا.أرائكم وإنتقاداتكم تهمني وشكرا