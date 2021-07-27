السلام عليكم

قبل أن أطلب منكم الدعاء أطلي ان توعوا أنفسكم ومن.حولكم خافوا على أنفسكم وعلى أهاليكم الفيروس لا يرحم لا صغير ولا كبير من فضلكم لا تستهزئوا الوضع صعب جدا

انا مصابة بالكزرونا المتحور دالنا وفي حالة صعبة بالكاد اتنفس كنت مصابة بالكوفيد 19 مم قبل بتسبة قليلة جدا ولم تؤثر بي كهاته المرة رغم انني لا اظهر من المنزل الا نادرا ...من فضلكم الدهاء لي ان تمر هاته المرحلة مل دقيقة بل ثاني تنقطع فبها الأنفاس ندرك.كم ان الحياة لا تستحق ما كنا نتصارع من أجله ثانية تشتاق فيها لأنفاسك الطبيعية ندرك كم وهبنا الله من نعم ونحن من تنكرنا فاللهم عفوك ومغفرتك

يا جماعة الوضع صعب ترقد تنوض تلقى روحك مريض بدون اعراض وحالة تزيد هنا مستشفى لا اماكن المرصى فالرواق جهاز تنفس انت وزهرك من فضلكم ردوا بالكم

دعواتكم لي واللي غلطت معاه يسمحلي وراكم الكل مسامحين

شكرا لكم جميعا