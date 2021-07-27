السلام عليكم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,272
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
قبل أن أطلب منكم الدعاء أطلي ان توعوا أنفسكم ومن.حولكم خافوا على أنفسكم وعلى أهاليكم الفيروس لا يرحم لا صغير ولا كبير من فضلكم لا تستهزئوا الوضع صعب جدا
انا مصابة بالكزرونا المتحور دالنا وفي حالة صعبة بالكاد اتنفس كنت مصابة بالكوفيد 19 مم قبل بتسبة قليلة جدا ولم تؤثر بي كهاته المرة رغم انني لا اظهر من المنزل الا نادرا ...من فضلكم الدهاء لي ان تمر هاته المرحلة مل دقيقة بل ثاني تنقطع فبها الأنفاس ندرك.كم ان الحياة لا تستحق ما كنا نتصارع من أجله ثانية تشتاق فيها لأنفاسك الطبيعية ندرك كم وهبنا الله من نعم ونحن من تنكرنا فاللهم عفوك ومغفرتك
يا جماعة الوضع صعب ترقد تنوض تلقى روحك مريض بدون اعراض وحالة تزيد هنا مستشفى لا اماكن المرصى فالرواق جهاز تنفس انت وزهرك من فضلكم ردوا بالكم
دعواتكم لي واللي غلطت معاه يسمحلي وراكم الكل مسامحين
شكرا لكم جميعا
 
طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,658
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ربي يشافيك ليليا متخافيش حبيبتي كلش راح يكون مليح أشربي الدواء و كولي مليح
صح هذا المرة وضع صعب جداا و يجي من يقولك بلي راكم تبالغو اذا انسان قاستو خفيفة يهون و اذا هو المستشفيات في مناطقهم متوفرة فيها الأماكن يقولك راكو تبالغو
هنا في العاصمة وضع صعبب جدا و الله المستعان
لكن كلو بقدر الله حبيبتي ...طهورا إن شاء الله وفي ميزان حسناتك الحمى تحط الخطايا فمابلك ...
طمنينا عنك دائما
 
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