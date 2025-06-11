السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

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المقنع

:: مؤسسـ اللمة الشرفيـ ::
أوفياء اللمة
بعد غياب حوالي 20 سنة
منتدى اللمة الجزائرية الدي كنت احد مؤسيسه تحت إسم المقنع رقم(( 4)) مع الأخ المؤسس محمد الشيخ ، اليوم وعند عملية البحث على المنتدى تفاجئة بحقيقة إستمرارية المنتدى
كما سررت بوجود الادمن الرئيسي واحد المؤسسين الكرام به الأخ فتحي وإستمراره بقيادة هدا المنتدى العريق
(((اللمة )) انتابني شعور رائع لا يوصف ،
تذكرت فيه كل الاصدقاء مثل كريم كذالك الإخوة زينو ، ليلى والكثير من الأعضاء الذين احببتهم في ذلك الوقت .
تحياتي للجميع
وتقديري لكل من استمر بهدا المنتدى المحترم وكل عضو جديد انضم له
وكل التقدير للاخ فتحي
كل التحيا لكم جميعا
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يا تهلا ومرحبا باحد المؤسسين القدماء لاول نسخة قبل التخريب ... اخينا ابراهيم ... الحمد لله على سلامتك ونسعد انه بعد طول السنين لا يزال للعمر بقية ونجتمع من جديد تحت سقف البيت الذي تاسس ليكون بيت حاظن للجميع.

الاخ كريم بدوره عاد قبل بضعت ايام @karim4algeria وان شاء الله يعود لنا كل من فارقنا لنجتمع من جديد ونسترجع ذكرياتنا هنا.
 
توقيع Fethi.dz

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