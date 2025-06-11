السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بعد غياب حوالي 20 سنة

منتدى اللمة الجزائرية الدي كنت احد مؤسيسه تحت إسم المقنع رقم(( 4)) مع الأخ المؤسس محمد الشيخ ، اليوم وعند عملية البحث على المنتدى تفاجئة بحقيقة إستمرارية المنتدى

كما سررت بوجود الادمن الرئيسي واحد المؤسسين الكرام به الأخ فتحي وإستمراره بقيادة هدا المنتدى العريق

(((اللمة )) انتابني شعور رائع لا يوصف ،

تذكرت فيه كل الاصدقاء مثل كريم كذالك الإخوة زينو ، ليلى والكثير من الأعضاء الذين احببتهم في ذلك الوقت .

تحياتي للجميع

وتقديري لكل من استمر بهدا المنتدى المحترم وكل عضو جديد انضم له

وكل التقدير للاخ فتحي

كل التحيا لكم جميعا