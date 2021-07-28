رجال الجزائر -بارك الله فيكم (مولدات الأكسجين في باتنة وبجاية ...)

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,511
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم أيها الأحبة
بعد حفظ الله وقدره سبحانه
رجاااااااال الجزائر يصنعو الفرحة على أهلها ...!
ها هم رجال الجزائر البررة في اوقات الشدة - من محسنين ومتطوعين قررو جمع المال وشراء أجهزة وآلات توليد الأكسجين في المستشفيات أنفسها..... ليكونو سبب في حفظ أرواح كثيرة قد تزهق بسبب نقص الأكسجين في الجزائر كلها ... ( لأن النمط المعتمد في الجزائر قديم جدا في هدا الجانب ( وهو عبارة عن خزانات لتخزين الأوكسجين ) بحيث في الحالات الطارئة تنتهي الخازات ولا يمكن انتظار الشااحنات حتى تعبئ الأوكسجين في المصنع وبعدهاااااااااااا تأتي وتعبئ خزانات المستفيات . (وخلال هدا الوقت تزهق ارواح كثيرة ) !
الآلات التي تم وضعها الآن هي عبارة عن آلات ... تنتج الأوكسجين في عين المكان . (وبالتالي لا يحتاج احد الى اكسجين من اليوم فصاعدا في هاته الولايات على الاقل)
اتمنى أن تعمم المبادرة على جميع المستشفيات إن شاء الله
الله يوفق كل أهل الخير
الإخوة والأخوات - من يعرف أماكن بيع هاته الآلات الكبيرة الخاصة بإنتاج الأوكسجين ( يضع هنا إسم البائع ''مصنع او تاجر لا يهم) وعنوانهم ...وبارك الله فيكم جميعا
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@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin
بعد حفظ الله وقدره سبحانه
رجاااااااال الجزائر يصنعو الفرحة على أهلها ...!
ها هم رجال الجزائر البررة في اوقات الشدة - من محسنين ومتطوعين قررو جمع المال وشراء أجهزة وآلات توليد الأكسجين في المستشفيات أنفسها..... ليكونو سبب في حفظ أرواح كثيرة قد تزهق بسبب نقص الأكسجين في الجزائر كلها ... ( لأن النمط المعتمد في الجزائر قديم جدا في هدا الجانب ( وهو عبارة عن خزانات لتخزين الأوكسجين ) بحيث في الحالات الطارئة تنتهي الخازات ولا يمكن انتظار الشااحنات حتى تعبئ الأوكسجين في المصنع وبعدهاااااااااااا تأتي وتعبئ خزانات المستفيات . (وخلال هدا الوقت تزهق ارواح كثيرة ) !
الآلات التي تم وضعها الآن هي عبارة عن آلات ... تنتج الأوكسجين في عين المكان . (وبالتالي لا يحتاج احد الى اكسجين من اليوم فصاعدا في هاته الولايات على الاقل)
اتمنى أن تعمم المبادرة على جميع المستشفيات إن شاء الله
الله يوفق كل أهل الخير
الإخوة والأخوات - من يعرف أماكن بيع هاته الآلات الكبيرة الخاصة بإنتاج الأوكسجين ( يضع هنا إسم البائع ''مصنع او تاجر لا يهم) وعنوانهم ...وبارك الله فيكم جميعا
___ ______ ___
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @Lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin