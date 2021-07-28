رجال الجزائر -بارك الله فيكم (مولدات الأكسجين في باتنة وبجاية ...)

السلام عليكم أيها الأحبة

بعد حفظ الله وقدره سبحانه

رجاااااااال الجزائر يصنعو الفرحة على أهلها ...!

ها هم رجال الجزائر البررة في اوقات الشدة - من محسنين ومتطوعين قررو جمع المال وشراء أجهزة وآلات توليد الأكسجين في المستشفيات أنفسها..... ليكونو سبب في حفظ أرواح كثيرة قد تزهق بسبب نقص الأكسجين في الجزائر كلها ... ( لأن النمط المعتمد في الجزائر قديم جدا في هدا الجانب ( وهو عبارة عن خزانات لتخزين الأوكسجين ) بحيث في الحالات الطارئة تنتهي الخازات ولا يمكن انتظار الشااحنات حتى تعبئ الأوكسجين في المصنع وبعدهاااااااااااا تأتي وتعبئ خزانات المستفيات . (وخلال هدا الوقت تزهق ارواح كثيرة ) !

الآلات التي تم وضعها الآن هي عبارة عن آلات ... تنتج الأوكسجين في عين المكان . (وبالتالي لا يحتاج احد الى اكسجين من اليوم فصاعدا في هاته الولايات على الاقل)