حرائق في تركيا والجزائر والعديد من دول العالم.. والفاعل واااحد !!؟

السلام عليكم اعزائي اعضاء وزوار اللمة



كل يوم وأنتم طيبين..



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لفت انتباهي العديد من الحرائق التي اشتعلت وتشتعل مند فترة في تركيا والجزائر ... والعديد من دول العالم !!



حرائق في/توقيت واحد وبشكل منظم .... هل يمكن أن تكون الطبيعة هي من تنظم دالك من تلقاء نفسها !؟؟؟ ...كما يجري مع فيروس كورونا -هل الطبيعة هي الاخرى التي نشرته !!؟ .......حيث أصبح هدا الأخير يتحرش بالدول بشكل منتظم !! وعلى حسب طاعته !!!!!!!!!!!؟



والعديد من الاحداث التي وقعت والتي لم تقع بعد ( هناك المزيد منهااا في الايام القادمة) !!! !!! !



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هناك حديث في بعض المواقع........ على أن الفاعل واااااااحد !!!!!! ! ؟ (فما رأيكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولمادا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



