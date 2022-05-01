مجلس التعاون الخليجي يُعيد تفعيل السفر لمواطنيه بالبطاقة بين دول المجلس

أعلن كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات السماح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالسفر من وإلى دول المجلس باعتماد بطاقة الهوية الوطنية كما كان معمولاً به قبل انتشار جائحة "كورونا". وقالت وزارة الخارجية القطرية، إنه جرى إعادة تفعيل السفر لمواطنيها بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تخفيفاً لقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.

فماذا لو كانت الفكرة... التفاهم للسفر بين الدول العربية بالبطاقة الشخصية فقط؟؟