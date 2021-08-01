التعامل مع الزوج المسافر

الفتاة الاميرة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..والصلاة والسلام على خير خلقه عليه افضل الصلاة والسلام...اما بعد
اخواني واخواتي فاللمة...اليوم اردت ان اطرح هذا الموضوع للنقاش ولاني مقبلة على شيء كهذا وكذا اني رأيت الكثير من النساء والفتيات المقبلات على الزواج تعانين من هذه الاشكالية الا وهي سفر الزوج طبعا بسبب العمل خاصة( العسكري...الدركي...والشرطي وكل عمل يضطر انو يبعد مسافات لاجله)
اردت ان اخذ من تجاربكم وارائكم ونصائحكم بخصوص هذا الموضوع ...كيف تتعامل المرأة مع الزوج المسافر...كيف تدير شؤون المنزل في غيابه (لاني انا شخصيا نحب يكون الشريكين مع بعض اكيد وجود الزوج او الاب وغيابه مهمش كيف كيف هو العمود الاساسي) ....كيف تتعامل المراة في بيتها في غياب زوجها...كيف تدخله في حياتها اليومية ويجب ان يكون حاضر في كل شيء وان كان غائب جسديا...وارجو نصائح من جميع النواحي سواء مع الاهل مع الزوج في المنزل ومع الاولاد وغيره
ومن وجهة نظري انو الشخص لما يكون متواجد بصفة دائمة يسهل التناقش معه ويسهل التعبير والكثير من الاشياء تسهل...ارجو نصائحكم لاختكم المقبلة على الزواج
وادعولي يرجع زوجي لولايته فاقرب وقت يارب
شكرا على حسن الاصغاء في انتظار ردودكم
اخواني واخواتي فاللمة...اليوم اردت ان اطرح هذا الموضوع للنقاش ولاني مقبلة على شيء كهذا وكذا اني رأيت الكثير من النساء والفتيات المقبلات على الزواج تعانين من هذه الاشكالية الا وهي سفر الزوج طبعا بسبب العمل خاصة( العسكري...الدركي...والشرطي وكل عمل يضطر انو يبعد مسافات لاجله)
اردت ان اخذ من تجاربكم وارائكم ونصائحكم بخصوص هذا الموضوع ...كيف تتعامل المرأة مع الزوج المسافر...كيف تدير شؤون المنزل في غيابه (لاني انا شخصيا نحب يكون الشريكين مع بعض اكيد وجود الزوج او الاب وغيابه مهمش كيف كيف هو العمود الاساسي) ....كيف تتعامل المراة في بيتها في غياب زوجها...كيف تدخله في حياتها اليومية ويجب ان يكون حاضر في كل شيء وان كان غائب جسديا...وارجو نصائح من جميع النواحي سواء مع الاهل مع الزوج في المنزل ومع الاولاد وغيره
ومن وجهة نظري انو الشخص لما يكون متواجد بصفة دائمة يسهل التناقش معه ويسهل التعبير والكثير من الاشياء تسهل...ارجو نصائحكم لاختكم المقبلة على الزواج
وادعولي يرجع زوجي لولايته فاقرب وقت يارب
شكرا على حسن الاصغاء في انتظار ردودكم