التعامل مع الزوج المسافر

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بما اني شرطي سوف يهمني ردودكم لاستعملهأ مستقبلا ان اضططرت لذالك .. علما نحن في السلك الخاص بنا لدينا فقط فترة محددة ثم تعود الى ولايتك وتعيش مع اهلك نورمال ..



لي عودة وليست لدي فكرة كبيرة غي ها الموضوع كوني أعزب .