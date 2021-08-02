#بْرُولِتَآريَا..!!

no happy

no happy

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 فيفري 2021
المشاركات
4
النقاط
3
محل الإقامة
Oran
الجنس
ذكر
تحياتي..
س أبدأ ب الكذب..!!
زاهدا من شدّة اليأس.. لا أنوي ولا أسعى ل شيئ..
لا أُطيق أن يتعرّف علي أحد..!!
ل أن ذلك يتطلب كلاما.. ولست أمتلك دوما كلمات نبيلة..
إن كُنت سريع العطب.. ف احذر.. ولا تُحاول ان تكون أحدا مآ..
أعرف الآن ل حدٍّ كاف.. أنّي اوشك ان افقد القدرة.. أن أتفاجأ ب أيّ شيئ..!!
هو القُبح في منفى الولع.. ف تقدّم ايها الاحمق..!!
هي الفكاهة.. والابد يعانق قدميها..
وانا.. جسرٌ.. شيّد ع عجل.. عبرني أحدهم.. ف تحطمتْ..!!
ف سلاما.. ل الكاذبين.. والكاذبات..!!

مرحبا اغسطس.. ل نجعلِ الكذبة ماردا.. تأنق..!! #بْرُولِتَآريَا .
 
no happy

no happy

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 فيفري 2021
المشاركات
4
النقاط
3
محل الإقامة
Oran
الجنس
ذكر
بدأت دون أن أشعر.. أميل و أنحاز الى الانحسار التدريجي..
وصولاً الى الانسحاب الفعلي.. !؟
و رغم محاولاتي العديدة المستمرة في اخفاء هذه المشاعر..
إلا أنني و في كل مرة أكون فيها على وشك الاعلان التام..
رغم حدوث بعض الفتور.. إلا أنه يمكن الجزم..
ب أن الحنين الى الجدار الأزرق منتهي.. و لو ببطء..
 
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