تحياتي..

س أبدأ ب الكذب..!!

زاهدا من شدّة اليأس.. لا أنوي ولا أسعى ل شيئ..

لا أُطيق أن يتعرّف علي أحد..!!

ل أن ذلك يتطلب كلاما.. ولست أمتلك دوما كلمات نبيلة..

إن كُنت سريع العطب.. ف احذر.. ولا تُحاول ان تكون أحدا مآ..

أعرف الآن ل حدٍّ كاف.. أنّي اوشك ان افقد القدرة.. أن أتفاجأ ب أيّ شيئ..!!

هو القُبح في منفى الولع.. ف تقدّم ايها الاحمق..!!

هي الفكاهة.. والابد يعانق قدميها..

وانا.. جسرٌ.. شيّد ع عجل.. عبرني أحدهم.. ف تحطمتْ..!!

ف سلاما.. ل الكاذبين.. والكاذبات..!!



مرحبا اغسطس.. ل نجعلِ الكذبة ماردا.. تأنق..!! #بْرُولِتَآريَا .