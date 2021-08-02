تحياتي..
س أبدأ ب الكذب..!!
زاهدا من شدّة اليأس.. لا أنوي ولا أسعى ل شيئ..
لا أُطيق أن يتعرّف علي أحد..!!
ل أن ذلك يتطلب كلاما.. ولست أمتلك دوما كلمات نبيلة..
إن كُنت سريع العطب.. ف احذر.. ولا تُحاول ان تكون أحدا مآ..
أعرف الآن ل حدٍّ كاف.. أنّي اوشك ان افقد القدرة.. أن أتفاجأ ب أيّ شيئ..!!
هو القُبح في منفى الولع.. ف تقدّم ايها الاحمق..!!
هي الفكاهة.. والابد يعانق قدميها..
وانا.. جسرٌ.. شيّد ع عجل.. عبرني أحدهم.. ف تحطمتْ..!!
ف سلاما.. ل الكاذبين.. والكاذبات..!!
مرحبا اغسطس.. ل نجعلِ الكذبة ماردا.. تأنق..!! #بْرُولِتَآريَا .
س أبدأ ب الكذب..!!
زاهدا من شدّة اليأس.. لا أنوي ولا أسعى ل شيئ..
لا أُطيق أن يتعرّف علي أحد..!!
ل أن ذلك يتطلب كلاما.. ولست أمتلك دوما كلمات نبيلة..
إن كُنت سريع العطب.. ف احذر.. ولا تُحاول ان تكون أحدا مآ..
أعرف الآن ل حدٍّ كاف.. أنّي اوشك ان افقد القدرة.. أن أتفاجأ ب أيّ شيئ..!!
هو القُبح في منفى الولع.. ف تقدّم ايها الاحمق..!!
هي الفكاهة.. والابد يعانق قدميها..
وانا.. جسرٌ.. شيّد ع عجل.. عبرني أحدهم.. ف تحطمتْ..!!
ف سلاما.. ل الكاذبين.. والكاذبات..!!
مرحبا اغسطس.. ل نجعلِ الكذبة ماردا.. تأنق..!! #بْرُولِتَآريَا .