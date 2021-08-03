السلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل

الدفع عن طريق ccp او baridimob

1 دولار = 190 دج



العمولة 00

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا