عرض بيع متوفر 500 دولار سكريل skrill مقابل 190دج ccp // baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
2,597
النقاط
583
العمر
23
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 190 دج

العمولة 00
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
Hamza012

Hamza012

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 أوت 2021
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
35
محل الإقامة
Tebessa
الجنس
ذكر
السلام عليكن
احجزلي 35$
من فضلك
 
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