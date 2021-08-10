استشهاد اكثر من 20 عسكري جزائري

بكثير من الحزن بلغنا نبأ

استشهاد 25 فردا من قوات الجيش الوطني الشعبي



اثناء قيامهم بواجبهم اتجاه إخوانهم

في إخماد حرائق غابات تيزي وزو و بجاية





رحمهم الله و الله يصبر اهلهم و كل الجزائر



.. انا لله وانا اليه راجعون ..​