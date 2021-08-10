استشهاد اكثر من 20 عسكري جزائري

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بكثير من الحزن بلغنا نبأ
استشهاد 25 فردا من قوات الجيش الوطني الشعبي
اثناء قيامهم بواجبهم اتجاه إخوانهم
في إخماد حرائق غابات تيزي وزو و بجاية
رحمهم الله و الله يصبر اهلهم و كل الجزائر
.. انا لله وانا اليه راجعون ..
استشهاد 25 فردا من قوات الجيش الوطني الشعبي
اثناء قيامهم بواجبهم اتجاه إخوانهم
في إخماد حرائق غابات تيزي وزو و بجاية
رحمهم الله و الله يصبر اهلهم و كل الجزائر
.. انا لله وانا اليه راجعون ..