استشهاد اكثر من 20 عسكري جزائري

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,687
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بكثير من الحزن بلغنا نبأ
استشهاد 25 فردا من قوات الجيش الوطني الشعبي

اثناء قيامهم بواجبهم اتجاه إخوانهم
في إخماد حرائق غابات تيزي وزو و بجاية


رحمهم الله و الله يصبر اهلهم و كل الجزائر

.. انا لله وانا اليه راجعون ..​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top