التقليل من التشتيت

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
884
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قد يقوم الآباء ببعض النشاطات أثناء قضاء وقتهم مع أطفالهم كتصفح البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا سلوك غير مقبول، فوجود مثل هذه المشتتات قد يعيق التفاعل الحقيقي مع الأطفال، وقد يؤثر على الأطفال بشكل سلبي عندما يشعرون بتقسيم اهتمام والديهم بينهم وبين المشتتات، وقد أشار التربويون إلى عدم الحاجة الأطفال إلى توفير كامل الرعاية لهم بنسبة 100% على مدار اليوم، لكن في المقابل على الآباء توجيه انتباههم واهتمامهم الكاملين إلى الأطفال عند التواجد معهم دون وجود أيّ من المشتتات
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,077
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلام صواب و في ومحله. سلمت يمناك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top