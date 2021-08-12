التقليل من التشتيت

قد يقوم الآباء ببعض النشاطات أثناء قضاء وقتهم مع أطفالهم كتصفح البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا سلوك غير مقبول، فوجود مثل هذه المشتتات قد يعيق التفاعل الحقيقي مع الأطفال، وقد يؤثر على الأطفال بشكل سلبي عندما يشعرون بتقسيم اهتمام والديهم بينهم وبين المشتتات، وقد أشار التربويون إلى عدم الحاجة الأطفال إلى توفير كامل الرعاية لهم بنسبة 100% على مدار اليوم، لكن في المقابل على الآباء توجيه انتباههم واهتمامهم الكاملين إلى الأطفال عند التواجد معهم دون وجود أيّ من المشتتات