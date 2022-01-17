التقليل من التشتيت

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,070
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قد يقوم الآباء ببعض النشاطات أثناء قضاء وقتهم مع أطفالهم كتصفح البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا سلوك غير مقبول، فوجود مثل هذه المشتتات قد يعيق التفاعل الحقيقي مع الأطفال، وقد يؤثر على الأطفال بشكل سلبي عندما يشعرون بتقسيم اهتمام والديهم بينهم وبين المشتتات، وقد أشار التربويون إلى عدم الحاجة الأطفال إلى توفير كامل الرعاية لهم بنسبة 100% على مدار اليوم، لكن في المقابل على الآباء توجيه انتباههم واهتمامهم الكاملين إلى الأطفال عند التواجد معهم دون وجود أيّ من المشتتات.
 
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