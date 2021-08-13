بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إحذروا الغفلة عن طاعة الله:فإن المعاصي يجر بعضها البعض، فالغفلة ينشأ عنهها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير ،ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء#تفسير ابن سعدي#،

والعباد أحوج ما يكونون إلى الإستغفار، لأنهم يخطئون بالليل والنهار، فإذا استغفروا الله غفر الله لهم، الإستغفار سبب لنزول الرحمة (لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون)،

فترى العاصي :مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، أغفل الله قلبه عن ذكره، اتبع هواه وكان أمره فرطا ،انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، فرط في سعادته الأبدية، استبدل بها أدنى مايكون من لذة ،إنما هي:سحابة صيف، أو خيال طيف كما قيل،أحلام نوم أو كظل زائل، إنما اللبيب بمثلها لايخدع، وأعظم العقوبات:نسيان العبد لنفسه، إهماله لها، وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه، ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض #ابن القيم رحمه الله#،مواعظ قصيرة ولكن لها فوائد عظيمة لمن تأملها وعمل بها:قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله:أيها العبد:حاسب نفسك في خلوتك ،وتفكر في انقراض مدتك، واعمل في زمان فراغك لوقت شدتك.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"