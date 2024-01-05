الصوفية وخيانة الاوطان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته#الصوفية_وخيانة_الأوطان ..!❍ قال العلامة عبد الحميد بن باديس - رحمه اللّه تعالى - :« وفي المغرب لما قام المجاهد محمد بن عبدالكريم الخطابي -رحمه اللّه- بالجهاد ضد المستعمر الاسباني؛ تألّب عليه مشايخ الطرق الصوفية وخانوه في كثير من المواقع ».[الإنحرافات العقدية والعلمية (٥٤٤/١)].❍ قال العلامة البشير الإبراهيمي - رحمه اللّه تعالى - :« فإن الاستعمار الفرنسي ما رست قواعده في الجزائر وفي شمال أفريقيا على العموم وفي أفريقيا الغربية وفي أفريقيا الوسطى إلا على الطرق الصوفية وبواسطتها..ولقد قال قائد عسكري فرنسي معروف كلمة أحاطت بالمعنى من جميع أطرافهقال: (إن كسب شيخ طريقة صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش كامل) ».[آثار البشير الإبراهيمي (١٤٣/٥)].الصوفيةقال الشيخ الجزائري محمد البشير الابراهيمي رحمه الله:اِبحثوا في تاريخ الاستعمار العام، واستقصوا أنواع الأسلحة التي فتك بها في الشعوب، تجدوا فتكها في استعمال هذا النوع الذي يسمّى "الطرق الصوفية"، وإذا خفي هذا في الشرق، أو لم تظهر آثاره جلية في الاستعمار الانكليزي، فإن الاستعمار الفرنسي ما رست قواعده في الجزائر وفي شمال أفريقيا على العموم وفي أفريقيا الغربية وفي أفريقيا الوسطى إلا على الطرق الصوفية وبواسطتها، ولقد قال قائد عسكري فرنسي معروف، كلمة أحاطت بالمعنى من جميع أطرافه قال: "إن كسب شيخ طريقة صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش كامل، وقد يكونون ملايين، ولو اعتمدنا في إخضاعهم على الأموال والجيوش لما أفادتنا ما تفيده تلك الكلمة الواحدة من الشيخ، على أن الخضوع لقوّتنا لا تؤمن عواقبه لأنه ليس من القلب، أما كلمة الشيخ فإنها تجلب لنا القلوب والأبدان والأموال أيضًا".هذا معنى كلمة القائد الفرنسي وشرحها، ولعمري إنها لكلمة تكشف الغطاء عن حقيقة ما زال كثير من إخواننا الشرقيين منها في شك مريب، وهم لا يدرون أن أول من خرج عن جماعة الأمير عبد القادر الجزائري في أيام جهاده شيخ طريقة معروف، وأن من أكبر أسباب هزيمته استعانة فرنسا عليه بمشائخ الطرق الصوفية، وإعلان كثير من أتباعهم الخضوع لفرنسا، فهل نحتاج بعد هذا إلى دليل؟ وان تاريخ تلك الوقائع لم يزل مداده طريًا، وما زال الاستعمار بالجزائر يسمّي هؤلاء المشائخ "أحباب فرنسا".المصدر :كتاب أثار الإمام محمد البشير الابراهيمي(الجزءالخامس ص143)#هل_تعلم_سر_انتشار_هذه_القباب_الشركية_في_الجزائر ؟#يجيبك_الشيخ_البشير_الإبراهيمي :«وسِرْ ما شئت في جميع الأوقات، وفي جميع طُرُق المواصلات تَرَ القبابَ البيضاء لائحةً في جميع الثنايا والآكام ورؤوس الجبال، وسلْ تجدِ القليل منها منسوبًا إلى معروفٍ من أجداد القبائل، وتجد الأقلَّ مجهولًا، والكثرة منسوبةٌ إلى #الشيخ_عبد_القادر_الجيلاني، واسأل الحقيقةَ تُجبك عن نفسها بأنَّ الكثير من هذه القباب إنما #بناها_المعمِّرون_الأوربيون في أطراف مزارعهم الواسعة، بعد ما عرفوا افتتانَ هؤلاء المجانين بالقباب واحترامَهم لها، وتقديسَهم للشيخ عبد القادر الجيلاني، فعلوا ذلك لحماية مزارعهم من السرقة والإتلاف، فكلُّ معمِّرٍ يَبني قبَّةً أو قبَّتين من هذا النوع يأمن على مزارعه السرقةَ ويستغني عن الحرَّاس ونفقات الحراسة، ثمَّ يترك لهؤلاء العميان ـ الذين خسروا دينَهم ودنياهم ـ إقامةَ المواسم عليها في كلِّ سنةٍ، وإنفاقَ النفقات الطائلة في النذور لها وتعاهُدها بالتبييض والإصلاح، وقد يحضر المعمِّر معهم الزردة، ويشاركهم في ذبح القرابين، ليقولوا عنه إنه محبٌّ في الأولياء خادمٌ لهم، حتى إذا تمكَّن من غرس هذه العقيدة في نفوسهم راغ عليهم نزعًا للأرض من أيديهم، وإجلاءً لهم عنها، وبهذه الوسيلة الشيطانية استولى المعمِّرون على تلك الأراضي الخصبة التي أحالوها إلى جنَّاتٍ، زيادةً على الوسائل الكثيرة التي انتزعوا بها الأرضَ من أهلها».[«آثار محمد البشير الإبراهيمي» (٣/ ٣٢١)]■ قال الشيخ العلامة مؤرخ الجزائر مبارك الميلي رحمه الله تعالى.:إن كنت باحثا في عِلل آنحطاط الأمم؛ فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب، وسفه لأحلام، وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب.تهذيب الشرك ومظاهره ص 28أجمل ما قال العلامة #البشير #الإبراهيمي للصوفية دفاعا عن السُّنّة :(( ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﺃ‍ﻳ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ ‍#نصارحكم ‍, ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﺻ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﺼ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻜ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺰ‍ﺍ‍ﻉ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ؟‍ﺩ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺬ‍ﺏ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺩ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﻧ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍#الوهابية ‍ﻭ‍ﺩ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﻯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺟ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﺩ, ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺎﺀ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻛ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﻩ‍ٍ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺗ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻭ‍ﺍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺰ‍ﺍ‍ﻉ‍ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﺠ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﺴ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍.‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍: ‍ﺩ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ (‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻲ‍) ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﻄ‍‍ﺮ‍ﺗ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﻘ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻫ‍‍ﻠ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻛ‍‍ﻔ‍‍ﻄ‍‍ﺮ‍ﺗ‍‍ﻪ‍, ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻀ‍‍ﺎﺀ ‍ﻛ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍, ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﻛ‍‍ﺼ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﻩ‍, ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻛ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﻧ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﺪ‍ﻱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻒ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﻞ‍ ‍ﻛ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﻋ‍‍ﺘ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺠ‍‍ﺔ و ﻭ‍ﻋ‍‍ﻀ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍, ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻃ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻫ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﺘ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻐ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺑ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺷ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﺨ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺘ‍‍ﺨ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﻝ‍ )) ‹‹سلسلة آثار الإمام البشير الإبراهيمي ج1_ص 116››قال الشيخ البشير الابراهيمي:«والصوفية، أو الطُّرُّقِيَّة ـ كما نُسمِّيها نحن في مَواقِفِنا معها ـ هي نَزْعَةٌ مُستَحدثَةٌ في الإسلام، لا تَخْلُو من بُذُورٍ فارسيَّة قديمة، بِمَا أنَّ نشأةَ هذه النَّزعة كانت ببغداد في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، واصطباغُ بغدادَ بالألوان الفارسيَّة في الدِّين والدُّنيا معروف، وتدسُّسُ بعض المتنطِّعين من الفُرس إلى مَكَامِنِ العقائد الإسلامية لإفسادها، لا يَقِلُّ عن تَدَسُّس بعضهم إلى مَجَامع السياسة، وبعضهم إلى فضائل المجتمع وآدابها لإِفسادها»(7).أقوال السلف في ذم التصوف والصوفية :أما #الإمام_مالك رحمه الله :فقال القاضي عياض رحمه الله :" قال المسيبي: كنا عند مالك وأصحابه حوله ، فقال رجل من أهل نصيبين : يا أبا عبد الله ، عندنا قوم يقال لهم الصوفية ، يأكلون كثيراً ، ثم يأخذون في القصائد ، ثم يقومون فيرقصون .فقال مالك : أصبيان هم ؟قال: لا .قال : أمجانين ؟ قال : لا ، قوم مشائخ .قال مالك : ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا " .انتهىمن " ترتيب المدارك " (2/ 53) .وقال #مروان_بن_محمد_الدمشقي - وهو من أصحاب الإمام مالك - :" ثلاثة لا يؤتمنون في دين : الصوفي والقصاص ومبتدع يرد على أهل الأهواء " .انتهىمن " ترتيب المدارك " (3/ 226) .أما #الإمام_الشافعي :فقال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعي يقول :" لو أن رجلا تصوف أول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمق "رواه البيهقي في " مناقب الشافعي " ( 2/ 207 ) بإسناد صحيح .وقال أيضا : " مَا لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله إليه أبدا " .انتهىمن " تلبيس إبليس " (ص: 327) .وقال أيضا : " صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ، فَمَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ إِلَّا بِكَلِمَتَيْنِ: سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: الْوَقْتُ سَيْفٌ. فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَإِلَّا قَطَعَكَ. وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ، وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ ".انتهىمن " مدارج السالكين " (3/ 124) .وقال #ابن_خلدون:((هذا العِلم - السِّحْر - حَدث في المِلَّة بعد صدر منها ، وَعنْد ظُهور الغُلاَة من المتصوفة ، الحلاَّج ،ابن عربي ، العَفيف التِّلِمْساني ، ابْن سَبعين ، ابن الفارض وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس ، وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصر ، وتدوين الكتب والاصطلاحات ومزاعمهم في تنـزل الوجود عن الواحد وترتيبه. وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهر أرواح والأفلاك والكواكب وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء فهي سارية في الأكوان )).(المقدمة لابن خلدون صفحة:930)يقول #الحافظ رحمه الله نقلاً عن #القرطبي رحمه الله:((وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه ، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير .حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان ، حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة ، وانتهى التواقح بقوم منهم ، إلى أن جعلوها من باب القرب ، وصالح الأعمال ، وأن ذلك يثمر سني الأحوال ، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة ، وقول أهل المخرفة ، والله المستعان)) . اهـقال #الحافظ_ابن_حجر: وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ سيء الأحوال.فتح الباري (جزء2صفحة442).وقال #الذهبي رحمه الله في السير (22ـ368):((قال ابن هلال: جلست عنده ـ يعني: أبا الجناب أحمد بن عمر الخوارزمي ـ في الخلوة مراراً, وشاهدت أموراً عجيبة, وسمعت من يخاطبني بأشياء حسنة.فقال الذهبي معلقاً: قلت: لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المفرط, بل هو سماع كلام في الدماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعة كما يتم للمبرسم والمغمور بالحمى والجنون, فاجزم بهذا, واعبد الله بالسنن الثابتة تفلح)).وقال #الإمام_أحمد رحمه الله تعالى:((قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة ، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة ، فسّـاق أهل السنــة أوليـاء الله ، وزهــاد أهل البدع أعداء الله)).اهـطبقات الحنابلة (1/184) الفروع (2/149)أقول : الحمد لله على نعمة الاسلام و السنة بفهم سلف الأمة .