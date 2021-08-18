مهن وحرف الانبياء تعرف عليها

Ozdemir Sirac
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مهنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد
كان يعمل في بداية حياته في رعي الأغنام في مكة المكرمة، وكان ذلك مقابل بعض من القراريط التي كان يحصل عليها منهم. وبعدما كبر وأصبح فتى عمل في التجارة، وكان عليه الصلاة والسلام رابح فيها وتصل الأرباح إلى أضعاف أضعاف ما ينفقه، ولم تكن هناك أي قافلة يتاجر فيها إلى تبارك ويحصل على خير كبير، وذلك بسبب أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعمل مع السيدة خديجة رضي الله عنها، والتي كانت في هذه الفترة من أثرياء قريش وكان يتعهد قوافلها وتجارتها وتربح ربحًا كبيرًا جدًا.والدلائل على عمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في أحاديث كثيرة منها رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ما بعث اللهُ نبيّاً إلا رعى الغنمَ، فقال أصحابُه: وأنت؟ فقال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهلِ مكةَ).
حرفة ومهنة أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام
بعدما نزل أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض بدأ يعمل في مهنة الزراعة يمكننا القول أنه كان أول مهندس زراعي، ومزارع، لأن الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها والعلوم، وبدأ يحرث أرضه ويزرعها، أما زوجته فكانت تعاونه في الحصول على الرزق، وصنع آدم المعدات الزراعية في عهده التي كانت تساعده في ذلك، معتمدًا على الأخشاب والأحجار.
مهنة سيدنا موسى عليه السلام
أما مهنة سيدنا موسى عليه السلام فكانت رعيّ الغنم، ونعرف ذلك لأنها ذكرت في القرءان الكريم في سورة طه، آية: 17-18. يقول الله عز وجل (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ*قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ).فكان نبي الله موسى يرعى الغنم وكان ذلك واضح في آيات أخرى في سورة القصص الآية 27 حيث يقول الله عز وجل: (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ).
مهنة سيدنا داوود عليه السلام
من المهن الشهيرة أيضًا بين الأنبياء مهنة سيدنا داوود عليه السلام فكان يعمل حدادًا وهناك مجموعة من الأدلة في القرءان الكريم تؤكد ذلك منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في صحيح البخاري عن المقدام بن معد يكرب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أَكَلَ أَحَدٌ طعامًا قطُّ، خيراً من أن يأكلَ من عملِ يدِه، وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ -عليهِ السّلامُ- كان يأكلُ من عملِ يدِه)وفي سورة سبأ الآية 10-11 قال الله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ*أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
كان يعمل في بداية حياته في رعي الأغنام في مكة المكرمة، وكان ذلك مقابل بعض من القراريط التي كان يحصل عليها منهم. وبعدما كبر وأصبح فتى عمل في التجارة، وكان عليه الصلاة والسلام رابح فيها وتصل الأرباح إلى أضعاف أضعاف ما ينفقه، ولم تكن هناك أي قافلة يتاجر فيها إلى تبارك ويحصل على خير كبير، وذلك بسبب أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعمل مع السيدة خديجة رضي الله عنها، والتي كانت في هذه الفترة من أثرياء قريش وكان يتعهد قوافلها وتجارتها وتربح ربحًا كبيرًا جدًا.والدلائل على عمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في أحاديث كثيرة منها رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ما بعث اللهُ نبيّاً إلا رعى الغنمَ، فقال أصحابُه: وأنت؟ فقال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهلِ مكةَ).
حرفة ومهنة أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام
بعدما نزل أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض بدأ يعمل في مهنة الزراعة يمكننا القول أنه كان أول مهندس زراعي، ومزارع، لأن الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها والعلوم، وبدأ يحرث أرضه ويزرعها، أما زوجته فكانت تعاونه في الحصول على الرزق، وصنع آدم المعدات الزراعية في عهده التي كانت تساعده في ذلك، معتمدًا على الأخشاب والأحجار.
مهنة سيدنا موسى عليه السلام
أما مهنة سيدنا موسى عليه السلام فكانت رعيّ الغنم، ونعرف ذلك لأنها ذكرت في القرءان الكريم في سورة طه، آية: 17-18. يقول الله عز وجل (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ*قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ).فكان نبي الله موسى يرعى الغنم وكان ذلك واضح في آيات أخرى في سورة القصص الآية 27 حيث يقول الله عز وجل: (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ).
مهنة سيدنا داوود عليه السلام
من المهن الشهيرة أيضًا بين الأنبياء مهنة سيدنا داوود عليه السلام فكان يعمل حدادًا وهناك مجموعة من الأدلة في القرءان الكريم تؤكد ذلك منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في صحيح البخاري عن المقدام بن معد يكرب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أَكَلَ أَحَدٌ طعامًا قطُّ، خيراً من أن يأكلَ من عملِ يدِه، وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ -عليهِ السّلامُ- كان يأكلُ من عملِ يدِه)وفي سورة سبأ الآية 10-11 قال الله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ*أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).