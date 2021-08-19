merehan
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نقدم للأخوة المعلمين والمعلمات
دليل المعلم العلوم السادس الابتدائي
كما تحتوى التحاضير على :
دليل المعلم العلوم السادس الابتدائي
استراتيجيات حديثة
مسرد
خماسي
وحدات مشروع الملك عبد الله
بنائي
ثلاثي الخطوات الاربع
أهداف مادة العلوم :
تعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسلامية متكاملة في: خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة الإسلام.
تدريبه على إقامة الصلاة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية، والمهارة العددية، والمهارات الحركية.
تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه بنعم الله عليه في نفسه، وفي بيئته الاجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم، وينفع نفسه وبيئته.
تربية ذوقه البديعي، وتعهد نشاطه الإبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به، وغرس حب وطنه والإخلاص لولاة أمره.
توليد الرغبة لديه في الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح، وتدريبه على الاستفادة من أوقات فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
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حل أسئلة درس خطر الشرك مادة التوحيد الصف الأول المتوسط الفصل الثالث 1443 هـ
دليل المعلم العلوم السادس الابتدائي
كما تحتوى التحاضير على :
دليل المعلم العلوم السادس الابتدائي
استراتيجيات حديثة
مسرد
خماسي
وحدات مشروع الملك عبد الله
بنائي
ثلاثي الخطوات الاربع
أهداف مادة العلوم :
تعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسلامية متكاملة في: خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة الإسلام.
تدريبه على إقامة الصلاة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية، والمهارة العددية، والمهارات الحركية.
تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه بنعم الله عليه في نفسه، وفي بيئته الاجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم، وينفع نفسه وبيئته.
تربية ذوقه البديعي، وتعهد نشاطه الإبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به، وغرس حب وطنه والإخلاص لولاة أمره.
توليد الرغبة لديه في الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح، وتدريبه على الاستفادة من أوقات فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
قراءة المزيد علي:
تحضير الوزارة درس خطر الشرك مادة التوحيد الصف الأول المتوسط الفصل الثالث 1443 هـ
مهارات درس خطر الشرك مادة التوحيد الصف الأول المتوسط الفصل الثالث 1443 هـ
حل أسئلة درس خطر الشرك مادة التوحيد الصف الأول المتوسط الفصل الثالث 1443 هـ