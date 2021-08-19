دليل المعلم العلوم السادس الابتدائي

كما تحتوى التحاضير على :

أهداف مادة العلوم :

نقدم للأخوة المعلمين والمعلماتدليل المعلم العلوم السادس الابتدائيدليل المعلم العلوم السادس الابتدائياستراتيجيات حديثةمسردخماسيوحدات مشروع الملك عبد اللهبنائيثلاثي الخطوات الاربعتعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسلامية متكاملة في: خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة الإسلام.تدريبه على إقامة الصلاة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية، والمهارة العددية، والمهارات الحركية.تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.تعريفه بنعم الله عليه في نفسه، وفي بيئته الاجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم، وينفع نفسه وبيئته.تربية ذوقه البديعي، وتعهد نشاطه الإبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به، وغرس حب وطنه والإخلاص لولاة أمره.توليد الرغبة لديه في الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح، وتدريبه على الاستفادة من أوقات فراغه.إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.قراءة المزيد علي: