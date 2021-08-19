اختاري لزوجك زوجة جميلة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,719
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني و اخواتي في اللمة الطيبة

إن من حسن المعاشرة و المودة و الحب بين الازواج أن يحب كل طرف
اجمل شيء للطرف الآخر
فالزوج الوفي يحب أن يرى زوجته في اجمل صورة و اجمل لباس و اجمل حلي و اذا طلب منه اختيار أمر ما لزوجته اكيد سيختار اجمل و افضل و ارقى شيء لزوجته و رفيقة دربه

طبعا اذا كان الزوج محبا و مخلصا لزوجته

من الناحية الأخرى كل زوجة محبة مخلصة و وفية لزوجها لو طلبنا منها اختيار شيء لزوجها
لاختارت اجمل اللباس و أفضل سيارة و اغلى ساعة و ارقى قميص


لكن
لنفرض جدلا أنه و لضرف ما
طاب منك اختيار زوجة نعم زوجة
زوجة ثانية لزوجك
لسبب من الأسباب المنطقية
وقعت في هذا الموقف
و طلب منك اختيار. زوجة لزوجك

كيف سيكون اختيارك بصدق

ههههه‍ههه

حتى الأخوة الأعضاء مسموح لهم
وضع توقعاتهم كيف ستختار لهم زوجاتهم زوجة ثانية

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