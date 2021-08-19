اختاري لزوجك زوجة جميلة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخواني و اخواتي في اللمة الطيبة



إن من حسن المعاشرة و المودة و الحب بين الازواج أن يحب كل طرف

اجمل شيء للطرف الآخر

فالزوج الوفي يحب أن يرى زوجته في اجمل صورة و اجمل لباس و اجمل حلي و اذا طلب منه اختيار أمر ما لزوجته اكيد سيختار اجمل و افضل و ارقى شيء لزوجته و رفيقة دربه



طبعا اذا كان الزوج محبا و مخلصا لزوجته



من الناحية الأخرى كل زوجة محبة مخلصة و وفية لزوجها لو طلبنا منها اختيار شيء لزوجها

لاختارت اجمل اللباس و أفضل سيارة و اغلى ساعة و ارقى قميص





لكن

لنفرض جدلا أنه و لضرف ما

طاب منك اختيار زوجة نعم زوجة

زوجة ثانية لزوجك

لسبب من الأسباب المنطقية

وقعت في هذا الموقف

و طلب منك اختيار. زوجة لزوجك



كيف سيكون اختيارك بصدق



ههههه‍ههه



حتى الأخوة الأعضاء مسموح لهم

وضع توقعاتهم كيف ستختار لهم زوجاتهم زوجة ثانية



اليكم الخط

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