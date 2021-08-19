اختاري لزوجك زوجة جميلة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,719
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني و اخواتي في اللمة الطيبة
إن من حسن المعاشرة و المودة و الحب بين الازواج أن يحب كل طرف
اجمل شيء للطرف الآخر
فالزوج الوفي يحب أن يرى زوجته في اجمل صورة و اجمل لباس و اجمل حلي و اذا طلب منه اختيار أمر ما لزوجته اكيد سيختار اجمل و افضل و ارقى شيء لزوجته و رفيقة دربه
طبعا اذا كان الزوج محبا و مخلصا لزوجته
من الناحية الأخرى كل زوجة محبة مخلصة و وفية لزوجها لو طلبنا منها اختيار شيء لزوجها
لاختارت اجمل اللباس و أفضل سيارة و اغلى ساعة و ارقى قميص
لكن
لنفرض جدلا أنه و لضرف ما
طاب منك اختيار زوجة نعم زوجة
زوجة ثانية لزوجك
لسبب من الأسباب المنطقية
وقعت في هذا الموقف
و طلب منك اختيار. زوجة لزوجك
كيف سيكون اختيارك بصدق
هههههههه
حتى الأخوة الأعضاء مسموح لهم
وضع توقعاتهم كيف ستختار لهم زوجاتهم زوجة ثانية
اليكم الخط
اخواني و اخواتي في اللمة الطيبة
إن من حسن المعاشرة و المودة و الحب بين الازواج أن يحب كل طرف
اجمل شيء للطرف الآخر
فالزوج الوفي يحب أن يرى زوجته في اجمل صورة و اجمل لباس و اجمل حلي و اذا طلب منه اختيار أمر ما لزوجته اكيد سيختار اجمل و افضل و ارقى شيء لزوجته و رفيقة دربه
طبعا اذا كان الزوج محبا و مخلصا لزوجته
من الناحية الأخرى كل زوجة محبة مخلصة و وفية لزوجها لو طلبنا منها اختيار شيء لزوجها
لاختارت اجمل اللباس و أفضل سيارة و اغلى ساعة و ارقى قميص
لكن
لنفرض جدلا أنه و لضرف ما
طاب منك اختيار زوجة نعم زوجة
زوجة ثانية لزوجك
لسبب من الأسباب المنطقية
وقعت في هذا الموقف
و طلب منك اختيار. زوجة لزوجك
كيف سيكون اختيارك بصدق
هههههههه
حتى الأخوة الأعضاء مسموح لهم
وضع توقعاتهم كيف ستختار لهم زوجاتهم زوجة ثانية
اليكم الخط