فضل يوم الجمعة ❤ ''يوم ليس كغيره من الأيام !؟

بسم الله والصلاة والسلام على سول الله



إخـواني أخـواتي... أعضاء وزوار منتدى اللّمة الجزائرية الكرام

الســــــــــــــلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



★★★

اليوم يوم جمعة.. (12 محرم 1443 هجري الموافق لـ 20 أوت 2021م) ... وأردت أن أدكركم وأدكر نفسي بـ:_____ يوم من أيام الله المباركة ... ألا وهو/

❤ يــَـــــــــــوْمُ اَلْجُمُعَــــــــــة ❤



يوم فيه: عِبر ... فيه آيات الله... وفيه خير كثيرََا .



1-❤❤❤: فيه صلاة الجمعة (والصلاة في هدا اليوم ليس كـ الصلاة في باقي الأيام +فيه اتصال هــــــائل بين الأراضين والسموات...... . ! لدالك ينصح أهل العلم من الإكثار في هدا اليوم من فعل الخيرات وترك المنكرات ... والإكثار من صلاة النافلة بعد الفريضة +الصيام+ وبعد اداء واجب الزكاة لمن بلغه النصاب... أوصيكم بــ الصدقــــــــــــــــــــة ثم الصدقــــــــــــــــــــــــة ثم الصدقـــــــــــــــــــة أيها الأحبة .............ويا سعده من فقهها بقلبه وبعقله وعملها من قلبه ولتكن 70 او 700دينار مثلا ..وأتبعها بدعااااااااء ينطلق كـسهم الى السماء لن يحول بينه وبين الله شــــــــــئ .......يرد فـــــورََا بقضاء حوائج الإنسان بإدن الرحمان !.



قال قال الله عز وجل في علاه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم



2-❤❤❤: أكثروووو أيها الإخوة من التسبيح ومعه الدعـــــاء+ في هدااا اليوم المبارك ففيه نــــــــــور يعلوكم ويعلو أهل الأراضين ويبلغ عنان السموات وينصر المظلومين أهل الحق ويثبت وينصر إخوانكم المجاهدين !.



​

ومما هو معروف أيها الأعـــزاء...:

3-❤❤❤: قراءة سورة الكهف- في يوم الجمعـــــــــــــــة كدالك... فيه خيرََا كثيرا ❤ حيث إنّ لها نوراً خاصاً لا يستطيعه الدّجال........ كما لآية الكرسي نوراً خاصاً يمنع الشيطان من الاقتراب من صاحبها .

​

❤❤❤: قيام الساعة- لا تنسو أيها الأخوة والأخوات أن الساعة تقوم يوم الجمعة...

وهل يفضل كل واحد منا أن تقوم عليه الساعة والســــــــاعة تأتي بغتة -وهو يعبد في الله جل في علاه ويتقرب إليه -بفعل الخيرات أو تأتيه وهو منغمس في الدنوب والشر والظلم والعياد بالله !!!؟

وعد الله الكفار والمنافقين بـ خــــــزي في الدنيــــــا وعداب نااااااار عظيــــــم في الآخــرة . (ولن يخلف الله وعده ) .



عن النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم انه قال: “خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة.





وعد العزيز الحكيم...... عباده الصالحين .... بنصر وعزة في الدّنيا وجنة خلد في الآخرة . (ولن يخلف الله وعده ). " فـاللّهم أجعلنا مما أعزيتهم في الدنيا ورزقتهم الجنة في الآخرة.. وجميع عبادك المؤمنين.. آمين والحمد لله رب العالمين" .



***

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

صَدَق اللهُ العَظِيم



​