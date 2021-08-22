تحميل البرنامج الشهير Adobe Premiere Pro CC 2018. 12.0.0.224 For Windows

Ozdemir Sirac

Ozdemir Sirac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2014
المشاركات
29
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
8pj3Rwa.png


:|!|: بـسم الله الرحمَـن الرحيـم :|!|:



-. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -.

¤¤¤ اسم البرنامج ¤¤¤

Adobe Premiere Pro
XLXr2mZ.png


hqdefault.jpg


spec-camera-illustration.jpg


الاسم : 2018 Adobe Premiere Pro CC

النسخة : 12.0.0.224

النظام : Windows 64x

اللغة : متعدد اللغات Multi

متطلبات التشغيل :

Intel Core2 or AMD Phenom II processor supporting 64-bit Microsoft Windows 7 with SP1 (64-bit) Windows 8 (64-bit) or Windows 10 (64-bit) 4 GB of RAM (8 GB recommended) 4 GB of available hard disk space for installation


التفعيل : مفعل

ub6YzgU.png


الصور

Sans%20titre.png


interface.jpg


version.jpg


6Wuegrv.png


حمل من هنا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top