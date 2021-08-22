تحميل البرنامج الشهير Adobe Premiere Pro CC 2018. 12.0.0.224 For Windows

Ozdemir Sirac
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 29
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غليزان
- الجنس
- ذكر
:|!|: بـسم الله الرحمَـن الرحيـم :|!|:
-. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -.
¤¤¤ اسم البرنامج ¤¤¤
Adobe Premiere Pro
الاسم : 2018 Adobe Premiere Pro CC
النسخة : 12.0.0.224
النظام : Windows 64x
اللغة : متعدد اللغات Multi
متطلبات التشغيل :
Intel Core2 or AMD Phenom II processor supporting 64-bit Microsoft Windows 7 with SP1 (64-bit) Windows 8 (64-bit) or Windows 10 (64-bit) 4 GB of RAM (8 GB recommended) 4 GB of available hard disk space for installation
التفعيل : مفعل
الصور
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