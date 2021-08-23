السلآم عليكم صبآح الخير هنآ أنا أعود كزآئر بعدمآ كُنتْ عضوْ لسنوآت .. جئت لأشآرك أخواني لعلي أجد النصح والرشآد ولـو بكلمة تطيب الخآطر

وما انا بخآئب .. "

جيت أشكي لضعفي .. والتخبطآت لعشتهآ في سنوآتي الآخيرة .. من إنكسآر لإنسكآر ومن فشـل لفشل .. طبعآآ

أول سنة لـ في الجآمعة وككل النآس كٌنت إنسآن نقدر نقولو تأكل عروحيتي عيآن مصروفي ودخلي بإيدي لآنني بآلطبع تعلمت حرفه وتقتنهآ وحبيتهآ

بعد السنة اللتي تليهآ صرآتلي إنتكآسة ككل النآس .. صلآة اللتي كٌنتْ نزوآلها في الجآمع إنقطعت عليهآ رويدآ رويدآ وليت نصلي مرة في الأسبوع ومرآت لآ وربي يغفرلي.."

القرآن بعدمآ كنت حافظو النصف تنآسيتو وليت منقرآهش قآع وكذلك فرمضآن .. وتغيرت فيآ صفات كثيرة في الأونة الآخيرة

الأسباب والعيآذ بالله : الإباحية صرآت جزء مني ومن يومي ميخليش يوم إلا ونعآود نرجعلهآ جربت جميع الطٌرقْ إنني نبتعدْ عليهآ .. تخليت ع الهآتف الذكي ف ي الفترة الجآمعية تاعي من أجلهآ علي بالي بلي هيآ سبآب الضر والمعناة النفسية والقلق وهجر ربي من الصلاة والعبادة من نواحيهآ و حتي أصبحت متهآون في العمل تاآعي وأصبحت قلة من القلة نروحْ نخدم علي روحي

أصبحت منعزل صح وفي المنزل شهر كآمل والخمول مآنقولكمش عليه

فرطت في كلش العبآدة والعمل ليـ نعين بيه نفسي والدرآسة فشلت فيهآ فشل ضريع من عآم لعآم نرآطي فيه ومآنحس بآلضمير تاآعي إتجآه وآلديآ علآبآلي راه يتألمو من يشوفو بنهم الكٌبرْ

يرآطي في سنوآت تاآعو .. "

نكتبْ في الآسطر والآلم والدموع والندمْ وكلْ يوم نقٌول هذآ اليوم لبندآ فيه بدآية جديدة .. ولكن للآسف إنكسر ونرجع للروتين