كيف تحمي نفسك بالقرأن

آية الكرسي

تكفي من شرور كل شيء وطارد للشيطان لمدة ثلاث ليال قبل النوم أو مرة بعد المغرب



آخر آيتين من سورة البقرة

تكفي من شرور كل شيء وتحفظ من شر الجان وعين الإنسان

الإخلاص والمعوذتين

كنز من كنوز الجنة ودواء من 99 داء ، أيسرها الهم



قول : لا حول ولا قوة إلا بالله

حامية من كل ضرر ، ولا تصيبه فجأة بلاء ، ولا يضره شيء مع ذكرها





قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الرض ولا في السماء وهو السمبع العليم

مضاد لسم العقرب ومحصنة للأماكن والدور من شر ما يدب فيها



قول : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

الكافية من هم الدنيا والآخرة



قول : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

حرز عظيم تكتب له مائة حسنة وتمحى عنه مائة سيءة وله عدل عشر رقاب ، وإذا دخل السوق كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة وفي وراية يبنى له بيت في الجنة



قول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..... وإذا دخل السوق زاد بعد ( له الحمد ) ( يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير)ا

قوة ثلاثية تحصينية من الشيطان وتجعل الشيطان يتنحى عنه



قول : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

تحفظه من الشيطان ليوم كامل



قول : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف



استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

كفاية الهموم وغفران الذنوب وإدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة



الإكثار من الصلاة على النبي

تحصن وتحفظ من شياطين الإنس والجن ومن شر كل ذي شر



المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد

حفظ الأموال والأولاد وغيرهما من السرقة والتعدي​