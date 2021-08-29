البرتقال وفوائده



هو مثير للشهية ومنق للدم، ويخفف من ريح البطـن، ويهدي المرارة. كما أنه منعش وبارد ومنظف للفم.

وطارد للديدان ومسكن للآم البطـن ومقوي للعظام يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

يقوي الأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون (الكوليسترول).

ينظم عملية الجهاز التنفسي. وهو أيضاً مضاد ضد السعال والإنفلونزا.

ينظم البرتقال عمل العضلات والعروق يزيد الكالسيوم.

نافع للأمراض الجلدية الجرب.

يساعد على إزالة آثار التسمم نتيجة استعمال الأدوية الكيماوية.

يقوي الجهاز العصبي والهضمي ونافع في علاج أورام المقعد والبواسير.

يمنع الكثير من الأمراض السرطانية.

البرتقال عامل مفيد للقضاء على بعض الترشحات للجهاز التناسلي عند النساء وعصيره مفيد ويعوض من حليب الأم.



البرتقال يحتوي على ثلاثة وعشرين عنصرا غذائيا أهمها :

الحديد وسكر الفواكه، الفسفور، وفيتامين بي1 وفيتامين سي، الكالسيوم



ويحتوي كل 100 جرام من البرتقال على 43 سعرا حرارياً

صورة: ‏البرتقال وفوائده هو مثير للشهية ومنق للدم، ويخفف من ريح البطـن، ويهدي المرارة. كما أنه منعش وبارد ومنظف للفم. وطارد للديدان ومسكن للآم البطـن ومقوي للعظام يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ. يقوي الأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون (الكوليسترول). ينظم عملية الجهاز التنفسي. وهو أيضاً مضاد ضد السعال والإنفلونزا. ينظم البرتقال عمل العضلات والعروق يزيد الكالسيوم. نافع للأمراض الجلدية الجرب. يساعد على إزالة آثار التسمم نتيجة استعمال الأدوية الكيماوية. يقوي الجهاز العصبي والهضمي ونافع في علاج أورام المقعد والبواسير. يمنع الكثير من الأمراض السرطانية. البرتقال عامل مفيد للقضاء على بعض الترشحات للجهاز التناسلي عند النساء وعصيره مفيد ويعوض من حليب الأم. البرتقال يحتوي على ثلاثة وعشرين عنصرا غذائيا أهمها : الحديد وسكر الفواكه، الفسفور، وفيتامين بي1 وفيتامين سي، الكالسيوم ويحتوي كل 100 جرام من البرتقال على 43 سعرا حرارياً‏​