فوائد الفواكه

رغم ان الجميع يتحدث عن الفواكه واهميتها، وضرورة ان يتضمن اي غذاء متوازن

خمس حصص منها يوميا فإننا في الغالب لا نعرف على وجه الدقة اهمية كل نوع

من انواع الفاكهة. خاصة ان لكل نوع منها اهمية تختلف تماما عن النوع الآخر.

ففوائد الخوخ مثلا تختلف عن فوائد الموز التي تختلف بدورها عن فوائد

المانغا وهكذا.

فما اهمية كل نوع من انواع الفاكهة؟



البرتقال



يحتوي البرتقال على 80% من وزنه ماء وحوالي 2% دهون وحوالي 10% الياف و5%

مواد معدنية واحماض، وحوالي 3% سكريات وفيتامين، فهو يحتوي على الغلوكوز

والفوسفور وفيتامين B2-b1 والنياسين وفيتامين C.



فوائده:



-1 تناول برتقالة بعد الطعام يساعد على الهضم.

-2 غناه بفيتامين C يساعد على تثبيت الكالسيوم في الطعام.

-3 منشط للدورة الدموية ويقوي الكبد.

-4 يفيد المصابين بأمراض عصبية والمصابين بالسكر او باضطرابات معدية او كبدية.



الخوخ

الخوخ فاكهة حلوة المذاق ذات رائحه عطرية زكية ومغذية تحتوي على ماء بنسبة

81% وسكر بنسبة 5% وحمضيات بنسبة 1% ونشويات بنسبة 50% وسيليوليوز بنسبة

6%، وعلى مقادير عالية من فيتامين C وفيتامين B وفيتامين B2.



فوائده:



- مقو للاعصاب والامعاء.

- مفيد للشعر والجلد.

- يقوي عضلات الأمعاء ويساعد على مكافحة الامساك.

- ملين ومدر ونافع في علاج حصيات المثانة والكلى.

- يحافظ على قلوية الدم ويسهل الهضم.



المشمش



من اشهر فواكه الصيف، فالمائة غرام من المشمش تحتوي على املاح معدنية كثيرة

وخصوصا الفوسفور والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين B

وفيتامين C، ويوجد في المشمش 13 غراما من السكر و1 غرام بروتين و30 مليغرام

دهون و20 غرام كالسيوم و20 مليغرام حديد والياف.



فوائده:



- يفيد في تعديل الحموضة الضارة الباقية في الجسم من بعض الاغذية.

- من اقوى العوامل النباتية في تقوية العظام والانسجة لأنه يزيد من نشاطها ونموها.

- يزيد من قوة الجسم الدفاعية للأمراض.

- مفيد في حالة فقر الدم وينشط وظائف الكبد والاعصاب ويقوي الشعر.



العنب



تحتوي المائة غرام من العنب على 75% من وزنه ماء و7 غرامات غلوكوز وغرام

دهون و16 غراما كربوهيدرات ونصف غرام بروتين وعشرين مليغرام فيتامين C

وافضل انواع العنب كبير الحجم وابيض اللون.



فوائده:



- منشط للعضلات والاعصاب ومجدد للخلايا وطارد للسموم.

- غذاء سريع الهضم.

- مفيد في حالات سوء الهضم والقبض والبواسير والحصاة الكبدية والحصاة البولية.

- منشط قوي لوظائف الكبد.

- قشرة العنب من المواد المفيدة في تنظيف الامعاء.

- يفيد العنب في الوقاية من السرطان.

- للمصابين بالنحافة يفيد في زيادة الوزن.



التفاح



يحتوي عصير التفاح على 10% من سكر و9% سكر بسيط وهو سكر الفاكهة او سكر

العنب ويحتوي على فيتامين C وفيتامين B المفيد لعمل الجهاز العصبي.



فوائده:



- التفاحة تساعد على الهضم بكثرة اللعاب الذي تزيد إفرازه.

- تقاوم الغازات والامساك بسبب وجود البكتين.

- تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول والدهون في الدم.

- مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



الجوافة



من الثمار الحمضية نوعا ما وتحتوي على نسبة من السكر تصل الى 17% وهي غنية بفيتامين B1 و A وc.

ان قشرة الجوافة والطبقة الخارجية اغنى بالفيتامينات من داخلها الذي تكثر به بالبذور.



فوائدها:



- تعتبر الثمرة بالغة النضج مستودعا للبوتاسيوم والصوديوم والحديد.

- الثمرة غير الناضجة تكون ضارة بالصحة.

- الثمرة الصالحة للأكل هي الطازجة ذات القشرة المتماسكة، وإذا كانت رخوة

وذات لون متغير فإنها غير مستحبة فهي ضارة ويجب عدم تناولها.



الكرز



ثمرة أنيقة ذات قشرة لامعة وهي من الثمار الحمضية وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وحامض التفاح، ومشتقات السايسلات.



فوائده:



- له القدرة على مقاومة الالتهابات وبالذات اذا أخذ بكميات كبيرة.

- مفيد في حالات الاصابات الحادة.



الموز



تحتوي المائة غرام من الموز على 70% من وزنه ماء وحوالي 25% نشا و2% من

وزنه سكر عنب وسكر قصب ودهون والياف وبروتين - ومن الاملاح المعدنية 60

مليغرام حديد وحوالي 40 مليغرام كالسيوم وبوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين B2.



فوائده:



- يستعمل في مكافحة زيادة املاح الصوديوم.

- يمنع تصلب الكلى والشرايين.

مقاوم للإسهال.

- يحمي الجسم من فقر الدم ويساعده في افراز الملح نظرا الى وجود البوتاسيوم فيه.

- مزج عصير الموز مع الحليب يساعد على تهدئة قرح المعدة.

والكالسيوم الموجود في الموز اجود من الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب.



الفراولة



تلك الفاكهة بالغة الأناقة والفخامة والجمال التي لا تكاد تظهر في السوق

حتى تختفي. أهم ما يميزها غناها بالسكر والأملاح المعدنية وخاصة الكالسيوم

والفوسفور والحديد ويوجد البروتين في حبيباتها الصغيرة، وتحتوي على حامض

السايسلات الطبيعي.



فوائدها:



- توصف لمرضى النقرس وآفات الكبد.

- تفيد في امراض اللثة.

- للفراولة خاصية تخفيف كميات حامض البول.

- تعتبر مهدئا للاعصاب ومسكنا للآلام.



الكيوي

فاكهة غنية جدا بفيتامين C حيث تحتوي الثمرة الواحدة على نسبة عالية منه

تتراوح ما بين 200 إلى 300 ملغم لكل مائة غرام اي حوالي وزن ثمرتين متوسطتي

الحجم.



فوائدها:



- تؤمن وحدات حرارية قليلة للجسم، فالثمرة الواحدة تعطي الجسم حوالي 20 سعرة حرارية نظرا الى انها تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

- مفيدة جدا للنظم الغذائية الخاصة بعمليات انقاص الوزن لانها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

- ينصح بتناول الكيوي للمساعدة على مقاومة التهابات الانسجة والتخلص من حالات الرشح الشديد.

- تساعد في عمليات الهضم وفي تطهير وتخفيض معدل الكوليسترول في الدم.



المانغا



تحتوي ثمرة المانغا على 20% مواد سكرية ذائبة و1% بروتين و1% دهون و1% من

الاحماض العضوية و1% مواد معدنية وبعض الفيتامينات وهي غنية بالألياف

المفيدة لتنشيط حركة الامعاء والوقاية من بعض الامراض المزمنة وغنية

بفيتامين A وc.



فوائدها:



- تساعد على النمو.

- تقي من امراض السرطان.

- تحافظ على اللثة.

- شراب المانغا ملين للقناة الهضمية.​