6 نصائح لحلاقه آمنة

تسبب الحلاقة مشكلة لدي بعض الرجال تسمى بالتهاب الجريبات الكاذب والشائعة بأسم ، مرض طفح الحلاقة او نتوءات ماكينة الحلاقة .



ويشير الأطباء إلى أن هذه الحالة تعتبر رد فعل لأي لجسم غريب محيط بشعر الوجه غير النامي وتعد هذه المشكلة اكثر شيوعاً عند ذوي الشعر الاجعد.



وللعلاج ينصح الأطباء بترك الشعر المراد حلقه لينمو لمدة ثلاثين يوماً ، وذلك للحد من توجه الشعر ونموه داخل البشرة .



وإليك بعض النصائح لحلاقة آمنة :



1- استخدم مسحات تنظيف الوجه المصنوعة من البولسيتر مرتين يومياً او استخدم رغوة حلاقة مرطبة.



2- عندما تبدأ الحلاقة من جديد استعمل ماكينة ذات شفرة واحدة لان الماكينة ذات الشفرتين او الثلاث تقطع الشعر بشكل اصغر كثيراً مما يسبب رجوع الشعر إلى الداخل.



3- وكبديل استعمل مكينة شعر كهربائية حتى يبقى الشعر طويلا بعض الشيء



4- يجب ان تكون طريقة الحلاقة باتجاه واحد وهو اتجاه الشعر وليس بعكسه ، ولا يجب الضغط على الجلد اثناء الحلاقة.



5- في المساء يمكن استعمال محلول glycolic acid على المناطق المصابة حيث يتقشر سطح خلايا الجلد ويخفف من حدوث التهاب في مناطق جديدة.



6- اذا كانت الحالة شديدة وقد ينصح بأخذ مضاد حيوي لفترة طويلة مثل (التتراسيكلين) او احد مشتقاته.



وهناك طريقة فعالة لعلاج هذه الحالة واستخدام الليزر لازالة الشعر وعادة تعالج الحالة نهائيا بعد 3- 4جلسات بين كل جلسة وأخرى 4- 6أسابيع.​