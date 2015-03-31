علاج البرص والبهاق في 45يوم فقط

علاج البهاق

لقد عرف البهاق من آلاف السنيين وتشير الوثائق التاريخه إلى حوادث الاصابه فيه منذ 2500 قبل الميلاد وهو مرض يعتقد انه من الأمراض الخاصة بالجهاز المناعي للجسم لكنه مرض غير معدي وليس ضارا بالصحة إلا ما يتعلق بالصحة النفسية

الانتشار

البهاق مرض عالمي يصيب جميع الأجناس البشرية حيث تصل نسبة الإصابة بالبهاق الإجمالية حول العالم إلى 1-2% من سكان الكرة الأرضية أو حوالي من 50 -100 مليون شخص مصابون بالبهاق مع ملاحظة وجود تباين بين بلدان العالم من ناحية شيوعه وانتشاره حيث يكون في بعضها أكثر حدوثا لأسباب وراثية و اجتماعية مختلفة فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة، هناك من 2 إلى 5 مليون شخص مصابون بهذا الخلل , وفي المملكة العربية السعودية هناك أكثر من 550000 حاله منها 250000 حاله للنساء .

يبدأ المرض في 50% من الحالات قبل سن ال20 عاماً، وحوالي 95% من الناس المصابون بالبهاق يتطور عندهم البهاق قبل سن الأربعين كما انه في ثلث إجمالي الحالات توجد إصابة عند أكثر من فرد في العائلة الواحدة ، وأخيرا تكون الاصابه بالبهاق عالية بين الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية .

الاعراض

البهاق هو مرض جلدي تقتصر أعراضه في الغالب على فقدان تدريجي للون البشرة حيث لا يصاحب هذا الفقدان الم أو حكه وتبدأ العملية بظهور بقع بيضاء تكبر تدريجيا في الحجم وتنتشر

في حال البهاق المنتشر على مساحات كبيره من الجسم .

تظهر البقع البيضاء بشكل متناظر في الغالب وتكون أكثر شيوعا في مناطق الجسم المعرضة لأشعة الشمس مثل الوجه والشفاه والأيدي والقدمين وأماكن الفتحات مثل الأنف وحول العينيين

والسره إلا أنها قد تظهر في أي مكان خاصة الإبطين والمناطق التناسلية .

قد يصاحب البقع البيضاء فقدان للون الشعر أحيانا خاصة في مناطق الرأس والرموش واللحية

والحواجب وقد يلاحظ الأفراد ذو البشرة السمراء خسارة اللون داخل أفواههم كما انه من المهم ملاحظة حصول بقع البهاق أماكن الاحتكاك أو أماكن الحروق أو الجروح في ما يسمى بظاهرة كوبنر .

في العادة يكون الشخص المصاب بالبهاق معافى وبصحة جيدة، ولكن في بعض الأحيان تكون

هناك بعض الأمراض المناعية المصاحبة للبهاق مثل الثعلبة، الأنيميا الخبيثة أو أمراض الغدة الدرقية، ويكون المريض يعاني من الأعراض المصاحبة لهذه الأمراض .

ما هي أنواع البهاق؟

ينقسم البهاق إلى أنواع متعددة حسب أماكن تواجده وطريقة انتشاره وكل نوع من الأنواع

ينعكس على طريقة معالجته ومستوى استجابته للعلاج .

إن البهاق يتنوع ليشمل الأنواع الأتية :

1- البهاق المنتشر:

وهو أكثر الأنواع انتشارا وفيه تظهر بقع البهاق وتنتشر تدريجياً وتتوسع فيه البقع لتشمل مساحات كبيرة من الجسم قد تصل إلى كامل الجسم في بعض الأحيان ، ويحصل عند بعض الأشخاص ابيضاض للشعر والرموش والحواجب واللحية .

2- البهاق الثابت أو المستقر:

وهو الذي يبدأ ثم ينتشر في أجزاء معينة ثم يتوقف عن الانتشار ويستقر بحيث لا تزيد المساحات المصابة بعد التوقف ويستمر هذا التوقف لمدة لا تقل عن سنه.



3- البهاق المتراجع:

وهو الذي يبدأ وينتشر ثم يتراجع تدريجياً وتبدأ الصبغة في الظهور مرة أحرى في الأماكن التي أصيبت بالبهاق. 4- البهاق القطعي:

تظهر بقع البهاق في جهة واحده من الجسم وفي نمط متوافق مع توزيع الأعصاب الطرفية ويكون

محدود في الغالب وتعتبر منطقة الوجه من اكثر المناطق اصابه بهذا النوع من البهاق الى درجة ان الباحثين وضعوا ستة اقسام لهذا النوع من البهاق عندما يصيب منطقة الوجه

البهاق القطعي له مساوئه و ايجابياته فمن ابرز سلبياته هو انه بطي الاستجابة في العلاج إلا انه يتميز بثبات المكان ومن أفضل الأنواع استجابة لزراعة الخلايا الصبغية الذاتيه .

5- البهاق الطرفي:

تكون الإصابة فيه مقتصرة على الأطراف والشفاه والأعضاء التناسلية فقط

6- البهاق البقعي أو البؤري:

بهاق محدود في منطقه واحدة أو عدة مناطق قليلة من الجسم .

الاسباب

كانت ولا زالت الأسباب الحقيقية للبهاق مجهولة وغير واضحة وذلك رغم البحوث والدراسات الواسعة التي أجريت في هذا المجال ولا زالت قائمه إلى هذا اليوم وكل ما هو متوفر حول أسباب البهاق هو مجرد نظريات لا أكثر وان كان بعضها تدعمه ملاحظات كثيرة وعلى أية حال فإن العديد من الأطباء والباحثين يعتقدون بوجود استعداد و قابلية جينية لحدوث البهاق في غالبية الأشخاص المصابين ، ومن ابرز النظريات حول سبب حدوث البهاق ما يلي

النظرية المناعية

تقوم فكرة هذه النظرية على أن البهاق مشكله مناعية مرتبطة بخلل بجهاز مناعة الشخص حيث يحدث تفاعل مناعي ذاتي يؤدي إلى تعرف الجسم على الخلايا الصبغية للشخص على أنها خلايا غريبة عن الجسم، فيتعامل معها ويدمرها .

مما يدعم ربط البهاق بالخلل المناعي الذاتي هو ووجود أجسام مضادة للخلايا الصبغية في أجسام بعض المرضى ولكن لم يعرف بعد هل هذه الأجسام المضادة هي السبب في تكسر الخلايا المناعية فيها أم هي ناجمة عن تكسرها ومما يزيد من قوة هذه النظرية أيضا هو استجابة البهاق عند استعمال الكورتيزون الذي يثبط المناعة ويضعفها .

ومما يدعم هذه النظرية أيضا ترافق إصابة البهاق مع بعض الأمراض المناعية حيث أن نسبة الإصابة بالبهاق عالية بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية مثل الثعلبة ، أمراض الغدة الدرقية خاصة فرط النشاط المناعي ، مرض أديسون الذي يحدث نتيجة قصور الغدة الكظرية وأنواع من الأنيميا المناعية خاصة فقر الدم الخبيث الذي يحصل نتيجة فشل الجسم في امتصاص فيتامين ب12لكن من المهم رغم كل هذا معرفة أن أكثر المصابين بالبهاق لا يعانون من هذه الأمراض .

النظرية العصبية

هذه النظرية تقوم على فرضية حدوث خلل في وظيفة الخلايا الصبغية نتيجة لخلل في الأعصاب

المغذية لها أو أن الأعصاب الطرفية في الجلد تفرز مركبات تؤدي إلى إيقاف بناء المواد الملونة للجلد.

إن الضغط العصبي يؤدي إلى تكسّر مضادات التأكسد في الجلد، الأمر الذي يترك الخلايا الصبغية أمام مواد كيماوية سامة لها .

يدعم هذه النظرية وجود ارتباط بين بداية البهاق والتعرض لازمه نفسيه أو صدمه عصبيه .

النظرية التدميرية (نظرية الهدم الذاتي

وفيها يتم تدمير الخلايا الصبغية لنفسها حيث تهدم الخلايا المكونة للمواد الملونة للجلد نفسها ذاتيا نتيجة لنقص في طريقة الحماية الطبيعية التي تزيل المادة السامة التي تتكون أثناء بناء المواد الملونة ويعتقد في هذا الجانب أن عدد من حالات البهاق مرتبطة بنقص إنزيم كاتاليزcatalase مما دعا إلى استخدام مركب يشبه الكاتاليز في علاج البهاق مثل سودوكاتاليزpseudocatalase.

يدعم هذه النظرية حدوث حالات البهاق مع بعض مشاكل الكبد أو التعرض للتلوث المناخي وبعض

المواد الكيميائية الصناعية .

النظرية الوراثية

وفيها يحدث البهاق نتيجة خلل في الجينات الوراثية للمريض والاحتمالات التي وضعت لهذه

الوراثة هو أن تكون نتيجة جين سائد في أحد الوالدين أو متعددة الجينات ويدعم هذه النظرية

كون حوالي 30-40% من حالات البهاق يترافق معها حالات مشابهة في تاريخ الأسرة .

ان الجينات المتنحية فقط هي التي تظهر بزواج الأقارب ولكن هذا لا يعني إن وجد المرض في الزوج

أو الزوجة أن يظهر المرض في الأبناء فنسبة الإصابات التي تعزى للتأثير الوراثي قليلة نسبيا .

واخيرا :

فانه من الصعب تحديد أي هذه النظريات هو الأقرب للصحة وقد يكون هناك تداخل بين كل هذه

النظريات حيث إن اجتماع عناصر هامة مثل العناصر المناعية والوراثية والعصبية، قد يكون هو السبب الأقرب لحدوث . التشخيص

تشخيص البهاق في الغالب بسيط وسهل ومعظم الناس يتعرفون عليه قبل مراجعة الطبيب لكن يحدث في بعض الحالات خاصة في بداية ظهور بقع البهاق أن يتم الشك في تشخيصه وهنا قد يستعين الطبيب بأشعة خاصة تسمى الوودز لايت لتأكيد التشخيص حيث تظهر بقع البهاق أكثر وضوحا وتميل للون الحليبي وفي أحوال نادرة قد يحتاج الطبيب إلى اخذ خزعه جلديه للتأكد من التشخيص .

من المهم أثناء عملية التشخيص أن يتم فحص المريض للكشف عن أي مشاكل صحية أخرى حيث قد يتم اخذ عينة من الدم لفحص عدد الكريات والكشف عن مستوى الهيموغلوبين و كذلك فحص الغدة الدرقية كما قد يتم إجراء فحص للدم للبحث عن الأجسام المضادة التي ترتبط بالأمراض المناعية .

العلاج

ان طرق معالجة البهاق متعددة ومتنوعة بنفس الوقت وتشمل طرق المعالجة الموضعية وطرق المعالجة الشاملة وهي طرق علاجيه تختلف طبعا حسب مكان البهاق وانتشاره وحسب عمر المريض وحالته الصحية وحسب ظروف المريض وإمكانياته .

:

يختلف علاج البهاق حسب مكانه في الجسم ودرجة انتشاره، فعندما يكون في مناطق محدودة فخيارات العلاج الموضعية قد تكون كافيه أما عندما يكون منتشر فالخيارات الشاملة تكون هي

الحل

لا يوجد طريقة علاج تصلح للكل فقد يستفيد مريض من احد طرق العلاج بينما لا يستفيد منها مريض أخر

قد تتم الحاجة إلى استخدام أكثر من طريقة علاج في نفس الوقت لتسريع الاستجابة أو تحفيزها

مدة المعالجة وتحقيق الشفاء متفاوتة فقد تستغرق أحيانا عدة أشهر وقد تطول أحيانا إلى سنة ولذا لابد من الاستمرار على طريقة العلاج المختارة لفترة تصل إلى ستة أشهر أحيانا حتى يتم تقرير عدم صلاحية هذه الطريقة من العلاج .

من المهم الاهتمام بالدعم النفسي خلال فترة العلاج لما له من أهميه كبيره في التحكم بانتشار المرض وسرعة استجابته للعلاج .

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المسموحات



التفاح فهو غني بالماغنيسيوم الذي يولد الطاقه ويحافظ على التوازن الهيدوجيني ph السليم بالجسم.

الجزر مهم للجلد والشعر فهو يحمي الجلد ويساعد في حمايه الخلايا ويساعد على نمو خلايا جديده وسليمه.

(العسل) وخصوصا عسل الطلح اوعسل السدر وجميع انواع العسل ممتازه لانه يعوض النقص في الفيتامينات والمعادن والاحماض والانزيمات الطبيعيه بالجسم.

(حبة البركة) فهى كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "شفاء من كل داء" فهي تقوي مناعة الجسم ضد أي مرض يهاجمه وتزيد من صبغة الميلانين بالجسم.

(الزنجبيل) فهوعلاج للكبد وتسخين الدم.

(العصفر) فهوغني بالفيتامين ب الطبيعي وهو يصفي الكبد.

( الشمر وتسمى حبة الحلوه) ضروريه للبهاق لانها تنظم الايض بالجسم.

(عرق السوس) فهوغني بالكورتيزون الطبيعي وانصح الجميع بتناوله يومياااااااا.

(النعناع) فهو مهدي للاعصاب.

(المرميه ) ايضا تنظم الايض بالجسم وتشده.

(الشيح ) يخرج البلغم من الجسم ولكن يجب الاقلال منه مره بالاسبوع او مرتين.

(السبانخ) فهي غنيه في فيتامين بارا امينو بنزويك المهم لتلوين الشعر والبهاق.

وكـــــذلك البقدونس_والجرجير_والبازلاء_والفراوله _والكرز_والزبيب اليماني الاسود _والزعتر_ والخردل_والكركم وزيت الزيتون _وزيت الصويا _والحمام _والدجاج الطبيعي المربى وليس المجمد والكبده مهمة جدددددددددا والتمــــر والسمســـــم وخبز القمح والحنطه والشعير والشاي الاخضر ممتاز_وعش الغراب_والكوسه_والهندباء البريه والأرز المطبوخ بزيت الزيتون والأكل لابد أن يكون مسلوقا،

وشرب الأعشاب التاليه بإستمرار كبديل للشاى: (حبة سوداء+ زنجبيل+ بقدونس +نعناع +سكرنبات +3 ورقات سنامكى فى حاله الأمساك) مع تركها تغلي على النار سبع دقائق.





الممنوعـــــات:



. الشاي الاسود و القهوة و..و..و..

. السموم الثلاثه (السكر والملح والدقيق الابيض).

. الزيوت والمقالي والمعلبات والغازيات والشبسيات والمواد الحافظه والالبان ومشتقاتها (القشطه والزبده والحليب والاجبان).

. المخللات الموالح والسكر الزياده والبرتقال والليمون والطماطم الحامض والمانجو والبطيخ والشمام والخوخ والفواكه الحامضه.

. البيض والدجاج المجمد ولحوم البقر واللحوم الحمراء والبقوليات والمشوى والمايونيز والكاتشب والشاورما والوجبات الجاهزه والمكسرات المحمصه والمملحه والمكرونه والباذنجان والقرع والبطاطس والنشاء والذره والسمك بانواعه.

. الابتعاد عن الشوكلاته والايس كريم والفيشار.

. وأخيرا ينصح بالأبتعاد عن العوامل المسببه والمنشطه للمرض قدر الأمكان لاسيما الحزن والأكتئاب وما يترتب من عوامل نفسيه وعصبيه مسببه للمرض وأن يعلم أن قوة القلب والاعتماد على الله والتوكل عليه والدعاء والاستغفار والتوبه ما يقوى الروح ويساعدهم على دفع الداء وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أن الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له دواء ولكل داء دواء فإذا اصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل".



التنبيهات :



شرب الماء الكثير، محاربة الامساك ،التعرق ، تجنب النوم بدون مكيف بالصيف) قدر الامكان ،الاستحمام بسرعة وعدم التأخر في الحمام ، كثرة المشي والحركة تناول العسل ملعقة كبيره من عسل على الريق (3-4) مرات في اليوم ، تناول السنامكي فى حاله الأمساك الشديد