انواع القلوب في القرأن الكريم





ذكر الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم أنواعاً كثيرة من القلوب منها :



القلب السليم :

وهو مخلص لله وخالٍ من من الكفر والنفاق والرذيلة .

{ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }



القلب المنيب :

وهو دائم الرجوع والتوبة إلى الله مقبل على طاعته .

{ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ }



القلب المخبت :

الخاضع المطمئن الساكن .

َ{ فتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ }



القلب الوجل :

وهو الذي يخاف الله عز وجل ألا يقبل منه العمل ، وألا ينجى من عذاب ربه .

{ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }



القلب التقي :

وهو الذي يعظّم شعائر الله.

{ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }



القلب المهدي :

الراضي بقضاء الله والتسليم بأمره

{ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ }



القلب المطمئن :

يسكن بتوحيد الله وذكره .

َ{ وتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّه }



القلب الحي :

قَلْب يَعْقِل مَا قَدْ سَمِعَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي ضَرَبَ اللَّه بِهَا مَنْ عَصَاهُ مِنْ الْأُمَم .

{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ }





القلب المريض :

وهو الذي أصابه مرض مثل الشك أو النفاق وفيه فجور ومرض في الشهوة الحرام .

{ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ }



القلب الأعمى :

وهو الذي لا يبصر ولايدرك الحق والإعتبار .

{ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }



القلب اللاهي :

غافل عن القرآن الكريم, مشغول بأباطيل الدنيا وشهواتها, لا يعقل ما فيه .

{ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ }



القلب الآثم :

وهو الذي يكتم شهادة الحق .

{ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ }



القلب المتكبر :

مستكبر عن توحيد الله وطاعته, جبار بكثرة ظلمه وعدوانه.

َ { قلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ }



القلب الغليظ :

وهو الذي نُزعت منه الرأفة والرحمة .

{ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ }



القلب المختوم :

يسمع الهدى ولم يعقله .

{ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ }



القلب القاسي :

لا يلين للإيمان, ولا يؤثِّرُ فيه زجر وأعرض عن ذكر الله .

{ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً }



القلب الغافل :

غافلا عن ذكرنا، وآثَرَ هواه على طاعة مولاه .

{ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا }



الَقلب الأغلف :

قلب مغطى, لا يَنْفُذ إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم .

{ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ }



القلب الزائغ :

مائل عن الفأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ }



القلب المريب:

شاكٍ متحير .

{ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ }



اللهم ثبت قلوبنا على دينك يارب العالمين

اللهم اجعل قلوبنا من القلوب السليمة المنيبة يا ارحم الراحمين



واجعل قلوبنا من القلوب المنيبة السليمة المخبتة الوجلة التقية المهدية المطمئنة الحية

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