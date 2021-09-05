3 طرق لحفظ التمر، وفائدة كل واحدة منها:​

التجميد: تُعد هذه العملية أفضل طرق حفظ التمر. وتعمل هذه الطريقة على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وخفض العمليات الحيوية، والأكسدة.

تُعد هذه العملية أفضل طرق حفظ التمر. وتعمل هذه الطريقة على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وخفض العمليات الحيوية، والأكسدة.

التبريد: من المهم استخدام العبوات المناسبة التي تساهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة. وتصل مدة الحفظ إلى 3 أشهر.

من المهم استخدام العبوات المناسبة التي تساهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة. وتصل مدة الحفظ إلى 3 أشهر.

التجفيف: الهدف منه هو خفض الرطوبة التي تساهم في نمو الأحياء الدقيقة. وقد تصل فترة الحفظ إلى عام.

أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر" إلى وجود طرق عديدة لحفظ التمر، وتتميز كل طريقة بسمات وخصائص مختلفة.ونصحت الهيئة بغسل التمر جيداً بالماء الجاري قبل تناوله، فقد يقلل ذلك من بقايا المبيدات، والمواد الكيميائية.ويجب تجنب استعمال المياه المُستخدمه في غسله أكثر من مرة.