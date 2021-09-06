الهجرة نحو المجهول

"فلاللهجرة غير الشرعية.. بلدك أولى بك"..​

السلام عليكم ورحمة اللهتعد ظاهرةالهجرة غير الشرعية ظاهرة عنيفة تجاه المجتمع بحيث تشكل عدم الاستقرار والأمن في الدول المستقبلة للمهاجرين،وللشباب حصة الأسد في ظهورها مع اختلاف الأسباب والدوافع التي تؤدي بكل واحد منهم الى اتخاذ قرار نحو المجهوللأنهم بهذا عرضوا أنفسهم لموت غير مستبعدحقيقة مرة تعيشها معظم البلدان ولم تتمكن من احتوائها وايجاد حلول تحد منهاظاهرة عادت بقوة في بلدنا الحبيب خاصة بعد الوباء الذي ألم بنا (اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء)لم نعد نتحمل الأخبار ولا أوجه الاعلاميين ولا مواقع التواصل الاجتماعي لأن الجميع يبعث الينا بالطاقة السلبية والأنباء التي تبث الرعب والتشاؤم وتقتل مابداخلناومع كل هذا وذاك نستقبل يوميا أرقاما مريعة لأبناءنا المهاجرين نحو المجهولوصور أمهاتهم في أسوأ أحوالهمفلم كل هذا العذاب؟؟لم كل هذا القهر؟؟لم كل هذا الضياع؟؟وعليه فلابد للحكومة أن تشدد الرقابة على السواحل، وأن تعمل على القبض السريع لأصحاب القوارب التي يتم استخدامها للهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبات عليهم لمنع تكرار هذه الظاهرةلأننا "ملييينا وعييينا" من الأحزانأتمنى تفاعلكم ولو بنصيحة لهؤلاء