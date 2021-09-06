الهجرة نحو المجهول

بنت الشمال
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السلام عليكم ورحمة الله
تعد ظاهرةالهجرة غير الشرعية ظاهرة عنيفة تجاه المجتمع بحيث تشكل عدم الاستقرار والأمن في الدول المستقبلة للمهاجرين،
وللشباب حصة الأسد في ظهورها مع اختلاف الأسباب والدوافع التي تؤدي بكل واحد منهم الى اتخاذ قرار نحو المجهول
لأنهم بهذا عرضوا أنفسهم لموت غير مستبعد
حقيقة مرة تعيشها معظم البلدان ولم تتمكن من احتوائها وايجاد حلول تحد منها
ظاهرة عادت بقوة في بلدنا الحبيب خاصة بعد الوباء الذي ألم بنا (اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء)
لم نعد نتحمل الأخبار ولا أوجه الاعلاميين ولا مواقع التواصل الاجتماعي لأن الجميع يبعث الينا بالطاقة السلبية والأنباء التي تبث الرعب والتشاؤم وتقتل مابداخلنا
ومع كل هذا وذاك نستقبل يوميا أرقاما مريعة لأبناءنا المهاجرين نحو المجهول
وصور أمهاتهم في أسوأ أحوالهم
فلم كل هذا العذاب؟؟
لم كل هذا القهر؟؟
لم كل هذا الضياع؟؟
"فلاللهجرة غير الشرعية.. بلدك أولى بك"..
وعليه فلابد للحكومة أن تشدد الرقابة على السواحل، وأن تعمل على القبض السريع لأصحاب القوارب التي يتم استخدامها للهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبات عليهم لمنع تكرار هذه الظاهرة
لأننا "ملييينا وعييينا" من الأحزان
أتمنى تفاعلكم ولو بنصيحة لهؤلاء