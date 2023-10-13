الهجرة نحو تيليغرام Telegram

السلام عليكم جميعا الاخوة والاخوات في اللمة



يعاني كل متابع لاخبار ومستجدات العالم وخاصة العدوان الهمجي والمجازر التي يحدثها الصهاينة المجرمين في حق الامة الفلسطينية من التعتيم الاعلامي والتقييد والمنع الممارس للمشاركة والنشر والترويج داخل شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك وباتت عادة تمارسها المؤسسات الغربية المشرفة على هذه المنصات خاصة على المنطقة العربية.



لاحظت تحول الكثيرين من مستعملي المواقع وشبكات التواصل نحو تطبيق تيليغرام وعند الاستفسار أوضحوا ان هذه الشبكة مفتوحة لجميع المنشورات ولا تمارس عليها القيود المطبقة في باقي الشبكات خاصة منشورات توضيح ما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة وحتى ان البعض بات يستعملها بشكل مستمر.



في السابق كان هذا التطبيق غير معروف او مرغوب وغير مستعمل بكثرة للمستخدم العربي الا في دول قليلة وخاصة في الجزائر ربما نادر الاستخدام بينما حاليا هو اخذ في الانتشار مع مزيد من التعرف على مميزاته وتحديثاته المستمرة



بات جليا ان شبكات الفيسبوك وما تعلق بها تنحدر نحو الهاوية وقد تتعرض لضربة موجعة مستقبلا لما تمارسه من قيود خبيثة وعنصرية على مستعمليها



هل لاحظتم هذه الهجرة من فيسبوك نحو تيليغرام وهل تستعملون هذا التطبيق ؟ وهل يمكن ان يكون بديلا مفيدا وغير متحيز؟