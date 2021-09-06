ℓσɴєℓу GĪяℓ
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جويلية 2021
- المشاركات
- 37
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- l'histoire de La Belle et la Bête
- الجنس
- أنثى
صغيرة كنت أستعجل الأيام كي أكبر و الآن أرتجي الأيام أن تعيدني حيث طفولتي و تنساني هناك
ليتني أعود طفله
أقصى ما يمكن أن أعانيه سقوط دميتي أو
إنخلاع رجلها اليمنى
أقصى همومي أن يأتي العصر فأجد نفسي عند باب حينا ألعب
ليتني أعود طفله
لا أعرف البشر على حقيقتهم
أنام من غير أن أعلم في زاوية
البيت أو في غرفة المعيشة أو بين الألعاب ثم
أستيقظ صباحا و أرى نفسي قد حملتني يد الملائكة إلى غرفتي
ليتني أعود طفله
أذرف الدمع بين الناس و لا أكترث
أسامح الذي جرحني
أحلم و أعيش بلا هموم و لا جراح
ليتني أعود طفله
برائتي تشع من تحت أهداب عيني
ليت الطفولة حقيقة لم تكن ماضي و ذهبت
ليتني أعود طفله
ليتني أعود طفله
أقصى ما يمكن أن أعانيه سقوط دميتي أو
إنخلاع رجلها اليمنى
أقصى همومي أن يأتي العصر فأجد نفسي عند باب حينا ألعب
ليتني أعود طفله
لا أعرف البشر على حقيقتهم
أنام من غير أن أعلم في زاوية
البيت أو في غرفة المعيشة أو بين الألعاب ثم
أستيقظ صباحا و أرى نفسي قد حملتني يد الملائكة إلى غرفتي
ليتني أعود طفله
أذرف الدمع بين الناس و لا أكترث
أسامح الذي جرحني
أحلم و أعيش بلا هموم و لا جراح
ليتني أعود طفله
برائتي تشع من تحت أهداب عيني
ليت الطفولة حقيقة لم تكن ماضي و ذهبت
ليتني أعود طفله