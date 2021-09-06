مستوى الوعي لدى البعض

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته....

كاين بزااف اللي حكاو وهدروا على الغيرة الحسد العين.....في بزااف مواضيع....اليوم جيت نمد رايي في حاجة يعني هي السبب ربما الرئيسي اللي تخلي هادو لحوايج يدوروا عليه...بلاك كاين اللي مش رايحين يتقبلوا الرأي ولا الموضوع....مي أنا حطيتوا باش نعرف رأي كل واحد....المفيد مين داك ندور فاليوتيوب للناس اللي عندهم شان (قناة)يحطوا يوميات روتينات وصفات...إلخ يحطوا كلش بدون وعي ولا مراعات....تتخطب تحط ولا في بالها بلي كاين راهي تستنا في مكتوبها....تتزوج تحط وكاين اللي 30سنة بلا زواج....تشري جهاز ولا ماعن ولا....تحط وكاين اللي قيسو قيس روحو....يجيها بيبي تحط هاو واش شريتلوا هاو واش سميتوا واش جنسوا....وكاين اللي مرزقهاش ربي الذرية...ومبعد يقولوا جاتنا العين...ولا حسدونا...سحرونا...مام عندو ولا عندها كللش تحسد وتغير هادو هوما أمراض القلوب"و الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"....المختصر المفيد قبل لانقولوا الناس حسدتنا ودارو ودارو...نشوفوا قبل اللي خلاهم يديروا هكا....حنا اللي نفتحولهم الباب ماشي شرط غير فاليوتيوب فأي حاجة مام بالهدرة ومنا....يعني الستر ثم الستر ثم الستر...فأي حاجة فهادي الدنيا...قرايتك زينك ولادك دراهمك دارك خدمتك....أي حاجة.

انتظر آرائكم حول الموضوع