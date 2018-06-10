كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة السادسة

لؤلؤة قسنطينة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب
وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @عآشقة الجنـة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ
ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل
لكن هاد المرة فكرنا أنا وأسماء وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو
ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون
بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي
فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟
نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم
إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان
{لمة خير}
سادس ضحية معنا في الكاميرا كاشي لنهار اليوم هي العضوة إيمان @faith8 أو إيمان تشان كيما نحب نسميها باليابانية
إيمان من الأعضاء القدامى في اللمة وفرحنا بزاف كي شفناها تدور هنا بيناتنا
هيا سقسيت أسماء عليها قلتلها كاينة واحد العضوة حابة نديرلها كاميرا كاشي بصح جامي حكيت معاها
هل نديرلها ولالا، قاتلي أسماء خير ما اخترتي وإيمان طفلة بزاااف مليحة والدليل وفاءها للمة وتواجدها معانا
قاتلي بصح نتي ديريلها كاميرا كاشي خاطر أنا تفيقلي كن نحكي معاها هيا مالا جهزت المعدات اللازمة
وقلت كيما رمضان مستحيل يعدي بلا زلابية كذلك كاميرا كاشي مستحيل تعدي بلا إيمان
ماحبيتش نجيب سيناريو جديد وبما أنو السيناريو لي طبقتو على صفاء وياسمين نجح قلت هاداك هو سلاحي السري ونكمل بيه
شوفو معايا واش صرا
كوون وو إينوريماس إيمان تشان (حظا موفقا إيمان)
لؤلؤة قسنطينة
مساء النور اختي إيمان
ان شاء الله أحوالك بخير؟
شفتك من الناس لي مكنوكتيين قلت نراسلها نشوف واش احوالها
مع انو مانحكيوش مع بعض بزاف
بصح غير نرتاحلك ونحبك هكا من عند ربي ههه
ان شاء الله احوالك مع رمضان لاباس؟
ان شاء الله أحوالك بخير؟
شفتك من الناس لي مكنوكتيين قلت نراسلها نشوف واش احوالها
مع انو مانحكيوش مع بعض بزاف
بصح غير نرتاحلك ونحبك هكا من عند ربي ههه
ان شاء الله احوالك مع رمضان لاباس؟
وثانيا لأني فعلا نرتاحلها ونحبها رغم أني جامي حكيت معاها يعني الكلام لي قلتو الفوق ماش داخل في السيناريو بل هو حقيقة
وإيمان ردّت عليا مباشرة وفتحتلي قلبها كأنها تعرفني من زمان)
إيمان
أهلا وسهلا حبيبتي مساء الأنوار
والله نحمدو ربي عييت شوية مي تجوز ماشي حاجة هادا وين وليت م لافاك هبلني الترونسبور هههه
الله يعزك تسلميلي تسال عليك الجنة ان شاء الله ♥
أحبك الله الدي أحببتني فيه والله مام أنا نعزك نحسك انسانة طيوبة وعويقلة ربي يحفظك
والله الحمد لله رمضان صديقي ^^ راني توب معاه ههههه
والله نحمدو ربي عييت شوية مي تجوز ماشي حاجة هادا وين وليت م لافاك هبلني الترونسبور هههه
الله يعزك تسلميلي تسال عليك الجنة ان شاء الله ♥
أحبك الله الدي أحببتني فيه والله مام أنا نعزك نحسك انسانة طيوبة وعويقلة ربي يحفظك
والله الحمد لله رمضان صديقي ^^ راني توب معاه ههههه
حتى أنا نعزك ونحبك
إيمان أحست بالأمان ودخلتها طول تحكيلي على معاناتها مع الترونسبور
وجبناها حكايات وتعارف نهار كامل وبما أنو جامي حكيت معاها مستحيل ندخل في المقلب مباشرة
إذن الصبر جميل
غدوة الصباح راسلت إيمان وأنا في كامل سعادتي ولحسن الحظ مارجعتليش إلى ما بعد الظهر وبالتالي لقيتها فرصة أني نستغل
تأخرها في الرد ونمثل أنو بين الصباح والمساء تغيّرت حالتي النفسية
لؤلؤة قسنطينة
ونهارك أسعد غاليتي إيمان ربي يعزك ختي
وسامحيني طولت عليك في الرد راني مغبونة يا ختي
اليوم سمعت وشفت حاجة شوكاتني تاع الصح بالاك ربي بعتك ليا في الدقيقة هادي
كاشما نحكي معاك شوي، وسامحيني مجددا منين تدخلي للمة تلقايني في وجهك
وسامحيني طولت عليك في الرد راني مغبونة يا ختي
اليوم سمعت وشفت حاجة شوكاتني تاع الصح بالاك ربي بعتك ليا في الدقيقة هادي
كاشما نحكي معاك شوي، وسامحيني مجددا منين تدخلي للمة تلقايني في وجهك
خاصة أنو إيمان مسكينة رغم أنها عرفتني في يوم واحد بصح فتحتلي قلبها كأنها تعرفني سنين)
إيمان
لا ما فيها والو شوفي انا وصحاباتي توجور نحكو برك وقت ما ردينا هاديك هي علابالي كل وحدة وظروفها ليسونسيال نحكو ميهمش الوقت، ليكي اختي نتفاهمو من درك مكانش بروتوكولات بيناتنا خودي كل راحتك حبيبة
خير ان شاء الله قلقتيني عساك بخير
بيان سور راني هنا وقت ما تحبي بعتيلي معندي حتى مشكل
وا تزيديش تعاودي الهدرة هادي بالعكس نفرح كي ندخل نلقى اللي متفكرني هاد الشي يسعدني والله
خير ان شاء الله قلقتيني عساك بخير
بيان سور راني هنا وقت ما تحبي بعتيلي معندي حتى مشكل
وا تزيديش تعاودي الهدرة هادي بالعكس نفرح كي ندخل نلقى اللي متفكرني هاد الشي يسعدني والله
ربي يحفظك إيمانو على رحابة صدرك ونحن السعداء بتواجدك بيننا
ولكن استعدي لماهو قادم
لؤلؤة قسنطينة
ربي يحفظك ختي لعزيزة وربي يحميك من كل سوء
نتي صح باينة بنت ناس وقلبك كبير وبيض
ولو ماحسيت فيك انك صح طفلة مليحة ماكنت نجي نحكيلك
الحكاية ومافيها يا ختي
شفتي موضوع تاع اليوم رايحين تفطرو عند فلان وفلانة عرضو عليا مشرفات الطبخ اني نقدم موضوع ونعرضهم
يخي تعرفي الموضوع هاداك
انا في الاول قلتلهم رانا نطيبو حاجة قليلة ونحشم نعرضكم على حاجة قليلة قالولي معليش المهم حاجة منك
بصح انا ماعنديش ختي إيمان غير ربي لي عالم بحالتي من لي دخل رمضان للدرك شربة مادخلتش لدارنا بابا قريب 3 اشهر ماسلكش
نفطرو على حليب وفلون واذا كترنا نقليو معاه بطاطا وساعات ماكانش خلاص
حشمت نقولهم ماعنديش واش نحطلكم، ماحبيتش نفضح روحي وهكاك قلت معليش بصح لي حرقلي قلبي صح
كاينة عضوة قريبة ليا حكيتلها في بالي تفهمني ساع طيحت بيا قاتلي لو ماعندكش صح ماراكيش تكونيكتي
قاتلي بركاي ماتتسولي، وانا اصلا الكونيكسيو اصلا ماش تاعنا تاع الجيران
ندخل دقيقة غير باه نشوفكم ونشارككم ونضحك معاكم، واللخرة خلاص كي دارو جائزة مالية للمشرفين لي منشطين الحالة في رمضان وانا مدايرة سلسلة تاع حفظ القرآن وتاع تفسير الآيات وكلشي
قاتلي على هادي راكي تشاركي في الاقسام الدينية وتلعبي فيها ونتي ناوية تربحي جائزة مالية بيك الطمع
وانا اصلا ماعلاباليش بلي كاين جائزة مالية راني نشارك بحسن نية ولمحبتي ليكم والانسان كاشما يكسب أجر
قوليلي هادي هدرة؟ الناس ماتحسش ببعضاها راني نكتب و نبكي قلبي تحرق، هل صح الناس ولات تتعامل مع بعضاها على المظاهر؟ وانا لي كنت حاسبة حنا ناس اللمة يد وحدة ونحبو بعضانا
وزعما شهر الرحمة الناس تحس ببعضاها ولو بكلمة طيبة
سامحيني طولت عليك ختي وخلي هاد الهدرة بيناتنا راهو وجعني قلبي حكيتلك وكأنو ربي بعتك ليا
نتي صح باينة بنت ناس وقلبك كبير وبيض
ولو ماحسيت فيك انك صح طفلة مليحة ماكنت نجي نحكيلك
الحكاية ومافيها يا ختي
شفتي موضوع تاع اليوم رايحين تفطرو عند فلان وفلانة عرضو عليا مشرفات الطبخ اني نقدم موضوع ونعرضهم
يخي تعرفي الموضوع هاداك
انا في الاول قلتلهم رانا نطيبو حاجة قليلة ونحشم نعرضكم على حاجة قليلة قالولي معليش المهم حاجة منك
بصح انا ماعنديش ختي إيمان غير ربي لي عالم بحالتي من لي دخل رمضان للدرك شربة مادخلتش لدارنا بابا قريب 3 اشهر ماسلكش
نفطرو على حليب وفلون واذا كترنا نقليو معاه بطاطا وساعات ماكانش خلاص
حشمت نقولهم ماعنديش واش نحطلكم، ماحبيتش نفضح روحي وهكاك قلت معليش بصح لي حرقلي قلبي صح
كاينة عضوة قريبة ليا حكيتلها في بالي تفهمني ساع طيحت بيا قاتلي لو ماعندكش صح ماراكيش تكونيكتي
قاتلي بركاي ماتتسولي، وانا اصلا الكونيكسيو اصلا ماش تاعنا تاع الجيران
ندخل دقيقة غير باه نشوفكم ونشارككم ونضحك معاكم، واللخرة خلاص كي دارو جائزة مالية للمشرفين لي منشطين الحالة في رمضان وانا مدايرة سلسلة تاع حفظ القرآن وتاع تفسير الآيات وكلشي
قاتلي على هادي راكي تشاركي في الاقسام الدينية وتلعبي فيها ونتي ناوية تربحي جائزة مالية بيك الطمع
وانا اصلا ماعلاباليش بلي كاين جائزة مالية راني نشارك بحسن نية ولمحبتي ليكم والانسان كاشما يكسب أجر
قوليلي هادي هدرة؟ الناس ماتحسش ببعضاها راني نكتب و نبكي قلبي تحرق، هل صح الناس ولات تتعامل مع بعضاها على المظاهر؟ وانا لي كنت حاسبة حنا ناس اللمة يد وحدة ونحبو بعضانا
وزعما شهر الرحمة الناس تحس ببعضاها ولو بكلمة طيبة
سامحيني طولت عليك ختي وخلي هاد الهدرة بيناتنا راهو وجعني قلبي حكيتلك وكأنو ربي بعتك ليا
حتى إيمان مسكينة تفاعلت مع كلامي وحست بيا وحبت تواسيني وتطلعلي المورال قدما تقدر)
إيمان
آمين وايك ختي لغالية ♥
ربي يخليك هاد الشي من دوقك ربي يحفظك
وي نعرفو موالفة نشوفو
ربي يحسن عونكم حبيبة ان شاء الله شدة وتزول
لا حول ولا قوة الا بالله ربي يسامحها ويغفرلها ماشي حق عليها تحكم على الناس وزيدي الكونيكسون كل واحد عندو ماش سبة
لا والله غلطت في حقك العبد لازم جامي يحكم على غيرو بلا ما يشوف الضروف ديالو يقلك البيوت اسرار والناس صناديق مغلقة
يعطيك الصحة على المجهودات نتي درتيهم بحسن النية ما تحوسي على حتا واحد وا يجرحكش كلامها مادام مقتنعة بواش درتي لوجه ربي
و ديجا الجائزة المالية ما علنوش عليها حتى كي خلاص بدات الناس تشارك وتحط لوكان خدمت مخها تفهم
ربي يخليك هاد الشي من دوقك ربي يحفظك
وي نعرفو موالفة نشوفو
ربي يحسن عونكم حبيبة ان شاء الله شدة وتزول
لا حول ولا قوة الا بالله ربي يسامحها ويغفرلها ماشي حق عليها تحكم على الناس وزيدي الكونيكسون كل واحد عندو ماش سبة
لا والله غلطت في حقك العبد لازم جامي يحكم على غيرو بلا ما يشوف الضروف ديالو يقلك البيوت اسرار والناس صناديق مغلقة
يعطيك الصحة على المجهودات نتي درتيهم بحسن النية ما تحوسي على حتا واحد وا يجرحكش كلامها مادام مقتنعة بواش درتي لوجه ربي
و ديجا الجائزة المالية ما علنوش عليها حتى كي خلاص بدات الناس تشارك وتحط لوكان خدمت مخها تفهم
لازم نحسو بيه ونعرفو كيفاه عايش باه نقدرو نهدرو)
صح اللمة ناسها طيبين ويد وحدة ومانيش نهدر عالطفلة بالاك صح تكون طيبة بصح ما عرفتش تتعامل مع الموضوع وكل بني آدم خطاء وانا راني من جيهتك مية بالمية
بصح ديري مليح في بالك مام في العالم الافتراضي المثالي تلقاي الصحيح والغالط وكي يكون المشكل فالعقلية جامي تخبيه شاشة الكمبيوتر بالعكس تزيد تفضحو
ما تزغفيش حبيبتي دموعك غاليين ما تضعفيش خليك قوية
بصح ديري مليح في بالك مام في العالم الافتراضي المثالي تلقاي الصحيح والغالط وكي يكون المشكل فالعقلية جامي تخبيه شاشة الكمبيوتر بالعكس تزيد تفضحو
ما تزغفيش حبيبتي دموعك غاليين ما تضعفيش خليك قوية
رغم الضعف لي حستني فيه حبت تخليني قوية وحبت تطلعلي المورال قد ما تقدر
رغم أنو قلبها وجعها وتقاست بصح مابينتش غير باه توقف معايا فعلا شخصيتها قوية
والجميل في الأخت إيمان عطات عذر للأخت الافتراضية لي قاستني بالكلام وقاتلي يمكن تكون طيبة وماعرفتش كيفاه تهدر برك
نتي فعلا جوهرة حبيبتي إيمان وربي يكتر من أمثالك )
لا والله السماح ما فيها والو فأي وقت راني هنا بالطبع تريح بيناتنا سرك في بير حبيبتي نعاهدك قدام ربي غير واحد ما يسمع
ما تخلي حتا واحد ياثر عليك خليك متماسكة ما توريش للناس اللي جرحوك بلي جرحوك بالعكس اخرجيلهم قوية ما يهزك ريح و بلعقل برري الموقف ديالك بكل حيادية واثبتي وجهة نظرك
والله ما تتصوريش شحال اثر فيا الموضوع هادا والله حسيت بموس فقلبي وكاتي انا راني فبلاصتك والله شيء مؤسف
ديري مليح فبالك بلي الفقر عمرو لا كان عيب واللي يحب يوريلك العكس اعرفي بلي راه غالطااان
امسحي دموعك غلاتي ربي كبير هو القادر على كلش
والله ماليوم ديما رح تكوني فدعائي ربي يفرج ان شاء االله ربي حنين كريم خلي ايمانك قوي والباقي والله حاجة ما تسوى
ما تخلي حتا واحد ياثر عليك خليك متماسكة ما توريش للناس اللي جرحوك بلي جرحوك بالعكس اخرجيلهم قوية ما يهزك ريح و بلعقل برري الموقف ديالك بكل حيادية واثبتي وجهة نظرك
والله ما تتصوريش شحال اثر فيا الموضوع هادا والله حسيت بموس فقلبي وكاتي انا راني فبلاصتك والله شيء مؤسف
ديري مليح فبالك بلي الفقر عمرو لا كان عيب واللي يحب يوريلك العكس اعرفي بلي راه غالطااان
امسحي دموعك غلاتي ربي كبير هو القادر على كلش
والله ماليوم ديما رح تكوني فدعائي ربي يفرج ان شاء االله ربي حنين كريم خلي ايمانك قوي والباقي والله حاجة ما تسوى
ودعواتك لي دعيتيهم ولا كنتي ناوية تدعيهم ربي يكتبلك مثلهم وزيادة وربي يكتبهملك في ميزان حسناتك يارب
المهم نيتك الطيبة وقلبك الصافي حتى وإن كان مجرد مقلب)
لؤلؤة قسنطينة
ربي يحفظك ختي إيمان كلامك عسل ماشاء الله عليك
ربي يحفظك ختي على الاقل لقيت انسان يفهم ويحس بغيرو في هاد الشهر الفضيل
وهاديك الاخت ربي يهديها وراني مسامحتها دنيا وآخرة
اصلا شكيتلها برك ماقلتلها لا عاونيني لا والو ربي هو القادر على كل شي
وهو يفرج على كل مهموم
كآخر حاجة نطلب نصيحتك فيها ختي لعزيزة واش تنصحيني فيما يخص موضوع الطبخ
نقولهم مانقدرش لظروف خاصة؟ ولا كيفاه ندير؟ دبري عليا
ربي يحفظك ختي على الاقل لقيت انسان يفهم ويحس بغيرو في هاد الشهر الفضيل
وهاديك الاخت ربي يهديها وراني مسامحتها دنيا وآخرة
اصلا شكيتلها برك ماقلتلها لا عاونيني لا والو ربي هو القادر على كل شي
وهو يفرج على كل مهموم
كآخر حاجة نطلب نصيحتك فيها ختي لعزيزة واش تنصحيني فيما يخص موضوع الطبخ
نقولهم مانقدرش لظروف خاصة؟ ولا كيفاه ندير؟ دبري عليا
لكن قلت نكمل هاد الرد ونكشفلها اللعب من بعد يكفي كامل الجهد لي بذلتو باه تطلعلي المورال )
إيمان
انتي العسل حبيبة ربي حفظك
الله يخليك والله في اي وقت تلقايني اذن صاغية ليك ما كان حتى اشكال
آمين المسامح كريم حتى نتي طيوبة قلبك ابيض وربي ما يخليكش
والله يا ختي حتى انا لقيتيني حايرة
والا من جيهتك كيما خممت ما عرفتش
قلههم خليها من بعد دوكا ضروفي ما تسمحش باش يدا ربي رزق ان شاء الله حطي واش كتب ربي مازال رمضان طويل ولا ماللخر قلهم فالبريفي ضروف ديالي ما تسمحش ولا تيليفون خسر ما يصورش المهم اعتذري
وفالاخير القرار يعود ليك ديري الحاجة اللي تريحك
الله يخليك والله في اي وقت تلقايني اذن صاغية ليك ما كان حتى اشكال
آمين المسامح كريم حتى نتي طيوبة قلبك ابيض وربي ما يخليكش
والله يا ختي حتى انا لقيتيني حايرة
والا من جيهتك كيما خممت ما عرفتش
قلههم خليها من بعد دوكا ضروفي ما تسمحش باش يدا ربي رزق ان شاء الله حطي واش كتب ربي مازال رمضان طويل ولا ماللخر قلهم فالبريفي ضروف ديالي ما تسمحش ولا تيليفون خسر ما يصورش المهم اعتذري
وفالاخير القرار يعود ليك ديري الحاجة اللي تريحك
والشي لي ما تعرفوهش انها هاداك اليوم كانت مشغولة وعندهم ضياف
وبقات رايحة وجاية عليا وتخمم معايا في حل وتحاول تساعدني وتسمعلي وتطلعلي المورال في آن واحد
ربي يحفظك حبيبتي إيمان وربي يعطيك ماتتمناي)
(تأثرت بزاف بوقفة إيمان معايا وقلبها لكبير وقوة شخصيتها وخبرتها مباشرة بلي كانت مجرد كاميرا كاشي وبلي مجرد مقلب)
إيمان
آآآآآآه حرام عليكم والله قلبي تقسم مع الحكاية طلعت كاميرا كاشي واسماء كي تطيح فيدي نوريلها هههههه
والله يا ختي ما حسيت بحكم انو ما نعرفكش بيان
والله خممتولها مليح وانا لا خبر ههههه صح كون دارتها اسما الكلمة اللولة نمرقلها خخخخخ
والله معليه يا ختي بصحتي كليت مقلب راكي مسامحة دنيا وآخرة هادي اول كاميرا كاشي تندارلي فاللمة ولا صحاباتي فالصح يضلو يتمسخرو بيا ههههههه موالفتها
كانت فرصة ربحت اخت جديدة فاللمة وزيد من نفس تخمامي ربي يعزك ويحفظك حتى انتي انسانة ما شاء الله ربي يحفظك ويفرح ماليك بيك وتأمنيني غير فرحت كي طلعت كاميرا كاشي وعرفت بلي ماكيش تعاني والله قلبي تطمن
الحمد لله الله لا يبلي مومن ويكون فعون عبادو
وما نفرغ زعافي ما والو اصلا ما زعفتش اني قتلك فرحت تالمون اثرت فيا الحكاية والله الدمعة قريب ما طاحتلي كون ماشي خفت نحسس ماما وخواتاتي
الله يسلمك حبيبة وانتي زادا صح فطوركم انتي وكامل لافامي
والله يا ختي ما حسيت بحكم انو ما نعرفكش بيان
والله خممتولها مليح وانا لا خبر ههههه صح كون دارتها اسما الكلمة اللولة نمرقلها خخخخخ
والله معليه يا ختي بصحتي كليت مقلب راكي مسامحة دنيا وآخرة هادي اول كاميرا كاشي تندارلي فاللمة ولا صحاباتي فالصح يضلو يتمسخرو بيا ههههههه موالفتها
كانت فرصة ربحت اخت جديدة فاللمة وزيد من نفس تخمامي ربي يعزك ويحفظك حتى انتي انسانة ما شاء الله ربي يحفظك ويفرح ماليك بيك وتأمنيني غير فرحت كي طلعت كاميرا كاشي وعرفت بلي ماكيش تعاني والله قلبي تطمن
الحمد لله الله لا يبلي مومن ويكون فعون عبادو
وما نفرغ زعافي ما والو اصلا ما زعفتش اني قتلك فرحت تالمون اثرت فيا الحكاية والله الدمعة قريب ما طاحتلي كون ماشي خفت نحسس ماما وخواتاتي
الله يسلمك حبيبة وانتي زادا صح فطوركم انتي وكامل لافامي
واستأذنتها في طرح حلقتها طبعا قبل عرضها وهي وافقت، وكالعادة نعتذر من مشرفات الطبخ جبنا سيرتهم دون علمهم ههه
لب المقلب كان على العضوة الافتراضية لي جرحتني وفكرة قسم الطبخ ماكانت إلا تمهيد فقط
وفي نهاية الحلقة تاع اليوم نقول للغالية إيمان نتي بنت اصل وإنسانة من ذهب وبارك الله فيك على وقفتك وتشجيعك وعلى قلبك الطيب
ربي يجازيك الجنة وربي يعطيك ما تتمناي، وربي يحفظك رغم أنو عمرها حكات معايا وجمعتنا ليلة تعارف واحدة فقط بصح فتحتلي قلبها
وكانت نعم الصديقة ونعم الأخت وحسيتها تعرفني من زمان لكن عند إيمان المهم أنك تكون لماوي فقط وهي تفتحلك قلبها الطيب في أي وقت
وكيما قلتها من قبل جمعنا عالم افتراضي فقط ولكن القلوب لا تزال حقيقية وتنبض بنبض حقيقي ولهذا سميناها "لمة خير"
وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري
نتمنى تكون هاد الحلقة عجبتكم
ماتنساوش تخليولنا رايكم في هاد الحلقة ونلتقي في حلقة أخرى ومع عضو آخر ان شاء الله
سلااام