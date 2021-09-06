فرنسا لم تُهزم في الجزائر لأنها لم تقاتل أصلا!

نعود مرة أخرى هنا للدفاع عن جزائرنا و كشف حقائق الخونة ماضيا، حاضرا و مستقبلا ... فبعد فشل مخططات كثيرة اشتدت وطأتها خلال الأشهر الماضية و اتخذت أشكال إجرامية عنصرية مقيتة مع عمالة صريحة (عيني عينك) ، لاحظنا في المقابل وعيا جزائريا أصيلا انتشر وسط الشباب خاصة، كنا ننادي به منذ 2011 و إنطلاق زمن التيه، و الآن بدأ فصل جديد لتشويه تاريخنا حيث عادت الأوساط الإستعمارية مرة أخرى عبر "صخشية جزائرية" الأخضر الإبراهيمي له تاريخ دبلوماسي كبير (وزير خارجية سابق و مبعوث أممي في عدة دول) حيث أنكر في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية أن فرنسا الإستعمارية هزمت عسكريا بسبب الثورة التحريرية في خضم المقارنة مع عودة حركة طالبان للحكم بعد 20 سنة من الغزو الأمريكي لأفغانستان ... و اليوم يخرج مؤرخ فرنسي jacques julliard في حوار مع لوفيغارو يدعم تصريحات الأخضر الإبراهيمي بل و يتمادى في تبرير موقفه بنفي أي ضغط عسكري تعرضت له فرنسا في الجزائر و كأن استقلالنا كان "نفحة" و "صدقة" من شارل ديغول ذات يوم من أيام 1962 ... و عليه لا نستبعد أن يظهر شخص آخر في قادم الأيام يدعو إلى إعادة النظر في إتفاقيات EVIAN و يدعو إلى تشكيل دولة فيدرالية "الولايات المتحدة الجزائرية" التي منذ زمن بعيد يحلم بها الخبثاء في الداخل و الخارج.