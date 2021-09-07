الإفراط في تناول المضادات الحيوية يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

إلياس

إلياس

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كشفت دراسة طبية حديثة التأثير السلبي للاستخدام طويل الأمد للمضادات الحيوية.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "أوميو" السويدية، فإن الاستخدام طويل الأمد للمضادات الحيوية، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقا لسكاي نيوز عربية.
ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء على مؤلفة الدراسة صوفيا هارليد، قولها: "بينما يكون العلاج بالمضادات الحيوية ضروريا في كثير من الحالات وينقذ الأرواح، إلا أنه ينبغي توخي الحذر مع الأمراض الأقل خطورة".
وأرجعت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة المعهد الوطني للسرطان، العلاقة بين سرطان القولون والمضادات الحيوية، لتأثير الأخيرة على الميكروبيوم المعوي أو بكتيريا الأمعاء.
وخلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 40 ألف مريض في السجل السويدي لسرطان القولون والمستقيم، وقارنوها بمجموعة مؤلفة من 200 ألف شخص خالٍ من السرطان.
ووجد الباحثون أن كلا من النساء والرجال الذين تناولوا المضادات الحيوية لأكثر من ستة أشهر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 17 في المائة، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
 
بنت الشمال

بنت الشمال

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في الواقع نحن لانحسن استخدام الأدوية بشكل صحيح مئة بالمئة على سبيل المثال مسكن آلام الرأس فتجدنا كلما أحسسنا بالصداع لجأنا لتناوله ولكن في حقيقة الأمر تناوله بافراط مضر بصحتنا وكذلك المضادات الحيوية وأنا واحدة من بين الناس كنت ألجأ لمضاد حيوي معين كلما أصبت بالزكام ولكنني عندما قرأت عن أضرار ذلك توقفت والحمد لله لم أتناول الكثير ولم يصبني شيء
بارك الله فيك على التنبيه من خلال طرحك للموضوع القيم
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,476
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال بنت الشمال:
في الواقع نحن لانحسن استخدام الأدوية بشكل صحيح مئة بالمئة على سبيل المثال مسكن آلام الرأس فتجدنا كلما أحسسنا بالصداع لجأنا لتناوله ولكن في حقيقة الأمر تناوله بافراط مضر بصحتنا وكذلك المضادات الحيوية وأنا واحدة من بين الناس كنت ألجأ لمضاد حيوي معين كلما أصبت بالزكام ولكنني عندما قرأت عن أضرار ذلك توقفت والحمد لله لم أتناول الكثير ولم يصبني شيء
بارك الله فيك على التنبيه من خلال طرحك للموضوع القيم
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