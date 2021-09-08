بشرتي
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العديد منكم يريد العمل من خلال الأنترنيت لكن لا يعرف المجالات التي يمكن أن يجني منها مال جيد وأيضا يستثمر منها في هذا الدرس سوف أحدثكم عن مجال رائع جدا يمكن أن تكسب منه سواء أموال صغيرة أو كبيرة جدا على حسب خبرتك بطبعة الحال وأيضا دراستك فيه لان هذا المجال ليس كغير المجالات فهو يعتمد على الدقة وتتبع السوق حسنا مجالنا اليوم في هذه المقالة هو التداول وقد تسألني عن ماهو التداول؟
"مصطلح "التداول" يعني ببساطة "مبادلة شيء بآخر". ونحن عادة نفهم ذلك على أنه مبادلة السلع مقابل المال أو بعبارة أخرى ببساطة ، شراء شيء ما. عندما نتحدث التداول في الأسواق المالية ، المبدأ نفس المبدأ. ... إذا زادت قيمة تلك الأسهم ، هدايا يكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى."
حسنا الأن ماهو الموقع الرائع أو المكان الذي يمكن أن أتداول فيه هناك العديد من المنصات التي يمكن أن تتداول من خلالها ولكن كل منصة لديها خصائصها وأيضا لديها مجالها لكي تربح منها او تجني مال جيد منها ولكن ليس كل المنصات صادقة لهذا في هذا المقال سوف أريكم منصة رائعة بالفعل ولديها العديد من المميزات التي أعتبرها تتربع على عرش منصات التداول وهي السهولة والمرونة أيضا طرق الإيداع وكذلك أقل إيداع فيها وهذا شيء جميل جد.
ماهي مميزات المنصة؟
المنصة لديها أقل إيداع 10 دولار
رافع ملة تصل إلى 1:50
يمكن شراء سهم فقط بـ 0.01
كذلك تتوفر على 55 عملة
أيضا ستوك 65
وأما الكريبتو 35
وكذلك في شركة ThorFX ،فهي تعتمد على حماية كبيرة جدا في الإيداع وأيضا تستعمل قوة عالية الحماية لك ولأموالك داخل الشركة والدعم فهو متوفر على مدار الأسبوع حتى تتداول بشكل جيد وأيضا يمكن الإجابة على أسئلة تحيرك داخل المنصة والمصداقية عالية جدا. بالنسبة لتمويل حسابك أو الإيداع يكون بعملة البتكيون.
كذلك المنصة تتوفر على العديد من المنصات حتى تتداول بشكل أكثر أريحية سواء عبر حاسوبك أو عبر هاتفك وكذلك يمكن التداول عبر الويب بإستعمال الميتاتراد 4 الشهيرة والمعروفة جدا في التداول.
بالنسبة طريقة التسجيل ستجد رابط اسفل المقال تقوم بالضغط عليه لكي تقوم بالتسجيل ومن خلاله يجب أن تملأ هذه الأشياء تضع في الخانة الاولى الإسم الخاص بك ثم لقبك بعد ذلك تضع الإميل الخاص بك وأيضا كلمة المرور ثم توافق على شروط الشركة ثم تضغط على sign up.
هذه هي واجهة الموقع فهي بسيطة للغاية يمكن من خلالها أن تفهم أي شيء طريقة الإيداع وطريقة السحب وأيضا العملات التي يمكن من خلالها ان تظهر حسابك.
بالنسبة لطريقة الإيداع فهي بسيطة للغاية يجب أن تضغط على deposit ثم تملأ الخناة الخاصة بالعملة وهي البتكوين والعملة التي تريد بها ثم المال الذي تريد شحن به حسابك وتتنتقل الى المرحلة الموالية لكي تدفع لأحد المحافظ لديك.
بعد ذلك سوف تنتقل إلى الصفحة التي تفتح لك بها كود التحويل وأيضا المبلغ الذي يجب أن تحول ومباشرة لما يتم الإيداع سوف يظهر في الموقع ويمكن أن تستعمله لكي تتداول.
في هذا المكان يمكن أن تنشيء حساب التداول سواء المجاني او الحقيقي تختار الحساب الذي تتداول بالنسبة الحساب المجانية يمكن ان تحصل اموال مجانية ليست قابلة للسحب لكي تتداول وتتعلم وتتدرب من خلال المنصة.
وفي الأخير يمكن أن تستعمل MT4 في التداول وستجد فيها العديد من أزواج العملات التي تستطيع ان تتداول فيها وكذلك تفتح الصفقات الخاصة بك كما ترى الموقع سهل جدا أو بالأحرى الشركة تعتمد على المرونة في التداول ويمكن أن تستعملها بكل أمانة.
رابط التسجيل
"مصطلح "التداول" يعني ببساطة "مبادلة شيء بآخر". ونحن عادة نفهم ذلك على أنه مبادلة السلع مقابل المال أو بعبارة أخرى ببساطة ، شراء شيء ما. عندما نتحدث التداول في الأسواق المالية ، المبدأ نفس المبدأ. ... إذا زادت قيمة تلك الأسهم ، هدايا يكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى."
حسنا الأن ماهو الموقع الرائع أو المكان الذي يمكن أن أتداول فيه هناك العديد من المنصات التي يمكن أن تتداول من خلالها ولكن كل منصة لديها خصائصها وأيضا لديها مجالها لكي تربح منها او تجني مال جيد منها ولكن ليس كل المنصات صادقة لهذا في هذا المقال سوف أريكم منصة رائعة بالفعل ولديها العديد من المميزات التي أعتبرها تتربع على عرش منصات التداول وهي السهولة والمرونة أيضا طرق الإيداع وكذلك أقل إيداع فيها وهذا شيء جميل جد.
ماهي مميزات المنصة؟
المنصة لديها أقل إيداع 10 دولار
رافع ملة تصل إلى 1:50
يمكن شراء سهم فقط بـ 0.01
كذلك تتوفر على 55 عملة
أيضا ستوك 65
وأما الكريبتو 35
وكذلك في شركة ThorFX ،فهي تعتمد على حماية كبيرة جدا في الإيداع وأيضا تستعمل قوة عالية الحماية لك ولأموالك داخل الشركة والدعم فهو متوفر على مدار الأسبوع حتى تتداول بشكل جيد وأيضا يمكن الإجابة على أسئلة تحيرك داخل المنصة والمصداقية عالية جدا. بالنسبة لتمويل حسابك أو الإيداع يكون بعملة البتكيون.
كذلك المنصة تتوفر على العديد من المنصات حتى تتداول بشكل أكثر أريحية سواء عبر حاسوبك أو عبر هاتفك وكذلك يمكن التداول عبر الويب بإستعمال الميتاتراد 4 الشهيرة والمعروفة جدا في التداول.
بالنسبة طريقة التسجيل ستجد رابط اسفل المقال تقوم بالضغط عليه لكي تقوم بالتسجيل ومن خلاله يجب أن تملأ هذه الأشياء تضع في الخانة الاولى الإسم الخاص بك ثم لقبك بعد ذلك تضع الإميل الخاص بك وأيضا كلمة المرور ثم توافق على شروط الشركة ثم تضغط على sign up.
هذه هي واجهة الموقع فهي بسيطة للغاية يمكن من خلالها أن تفهم أي شيء طريقة الإيداع وطريقة السحب وأيضا العملات التي يمكن من خلالها ان تظهر حسابك.
بالنسبة لطريقة الإيداع فهي بسيطة للغاية يجب أن تضغط على deposit ثم تملأ الخناة الخاصة بالعملة وهي البتكوين والعملة التي تريد بها ثم المال الذي تريد شحن به حسابك وتتنتقل الى المرحلة الموالية لكي تدفع لأحد المحافظ لديك.
بعد ذلك سوف تنتقل إلى الصفحة التي تفتح لك بها كود التحويل وأيضا المبلغ الذي يجب أن تحول ومباشرة لما يتم الإيداع سوف يظهر في الموقع ويمكن أن تستعمله لكي تتداول.
في هذا المكان يمكن أن تنشيء حساب التداول سواء المجاني او الحقيقي تختار الحساب الذي تتداول بالنسبة الحساب المجانية يمكن ان تحصل اموال مجانية ليست قابلة للسحب لكي تتداول وتتعلم وتتدرب من خلال المنصة.
وفي الأخير يمكن أن تستعمل MT4 في التداول وستجد فيها العديد من أزواج العملات التي تستطيع ان تتداول فيها وكذلك تفتح الصفقات الخاصة بك كما ترى الموقع سهل جدا أو بالأحرى الشركة تعتمد على المرونة في التداول ويمكن أن تستعملها بكل أمانة.
رابط التسجيل
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