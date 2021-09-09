شرح ربح 1$ أو 100$ على حسب جهدك traidntarabic سهل جدا

ب

بشرتي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2021
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
المغرب
الجنس
أنثى
العديد منكم يريد الربح من الانترنيت لكن لا يعرف كيف ذلك في درسنا اليوم سوف أشرح لكم موقع رائع يمكن من خلاله أن تجني مال جيد وأيضا دون الحاجة لرأس مال أو غير ذلك في شرحنا اليوم يمكن الربح فقط من كتابة الردود وأيضا المواضيع.

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حسنا بالنسبة موقعنا اليوم إسمه traidntarabic.com هذا الموقع عبارة عن منتدى فمن خلاله أن تكتب المواضيع والمنتدى وأن تحصل على عدد النقاط التي ستتحول إلى عدد من الدولارات التي يمكن ان تسحبها بشكل بسيط للغاية.

traidntarabic.JPG

أول شيء ستحتاج إلى التسجيل عبر الموقع حتى تتمكن من حصد المال داخل الموقع ونظامه فهو بسيطة للغاية من خلاله يمكن أن تكتب موضوع وأيضا ردرود جيدة حتى تستطيع المحافظة على عضويتك وكما أخبرتكم أول مرحلة سوف نتحدث عن التسجيل عبر الموقع.

traidntarabic.JPG

حسنا في أول مرحلة سوف تضع إسمك داخل المنتدى الذي ستعرف به ثم بعد كلمة المرور وأيضا الإميل الخاص بك يجب أن يكون صحيح وأيضا المعلومات التي تجدها في كل خانة ثم بعد ذلك تضغط على إكمال التسجيل.

traidntarabic.JPG

لن أغوس في كيفية وضع المواضيع والردود الكل يعرف ذلك لكن سوف أريكم كيف تعرف رصيدك عبر الموقع أو أرباحك ولكي تصل الى المكان الذي تعرف من خلاله أرباحك يجب الضغط على 'أرباحك والمتجر'


ثم تتوجه إلى لوحة التجارة

traidntarabic.JPG

ثم نقاطي

traidntarabic.JPG


وهنا ستجد نقاطك ورصيدك
traidntarabic.JPG



رابط الموقع

ترايدنت العرب

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