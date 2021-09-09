بشرتي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 أوت 2021
- المشاركات
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- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- المغرب
- الجنس
- أنثى
العديد منكم يريد الربح من الانترنيت لكن لا يعرف كيف ذلك في درسنا اليوم سوف أشرح لكم موقع رائع يمكن من خلاله أن تجني مال جيد وأيضا دون الحاجة لرأس مال أو غير ذلك في شرحنا اليوم يمكن الربح فقط من كتابة الردود وأيضا المواضيع.
حسنا بالنسبة موقعنا اليوم إسمه traidntarabic.com هذا الموقع عبارة عن منتدى فمن خلاله أن تكتب المواضيع والمنتدى وأن تحصل على عدد النقاط التي ستتحول إلى عدد من الدولارات التي يمكن ان تسحبها بشكل بسيط للغاية.
أول شيء ستحتاج إلى التسجيل عبر الموقع حتى تتمكن من حصد المال داخل الموقع ونظامه فهو بسيطة للغاية من خلاله يمكن أن تكتب موضوع وأيضا ردرود جيدة حتى تستطيع المحافظة على عضويتك وكما أخبرتكم أول مرحلة سوف نتحدث عن التسجيل عبر الموقع.
حسنا في أول مرحلة سوف تضع إسمك داخل المنتدى الذي ستعرف به ثم بعد كلمة المرور وأيضا الإميل الخاص بك يجب أن يكون صحيح وأيضا المعلومات التي تجدها في كل خانة ثم بعد ذلك تضغط على إكمال التسجيل.
لن أغوس في كيفية وضع المواضيع والردود الكل يعرف ذلك لكن سوف أريكم كيف تعرف رصيدك عبر الموقع أو أرباحك ولكي تصل الى المكان الذي تعرف من خلاله أرباحك يجب الضغط على 'أرباحك والمتجر'
ثم تتوجه إلى لوحة التجارة
ثم نقاطي
وهنا ستجد نقاطك ورصيدك
رابط الموقع
حسنا بالنسبة موقعنا اليوم إسمه traidntarabic.com هذا الموقع عبارة عن منتدى فمن خلاله أن تكتب المواضيع والمنتدى وأن تحصل على عدد النقاط التي ستتحول إلى عدد من الدولارات التي يمكن ان تسحبها بشكل بسيط للغاية.
أول شيء ستحتاج إلى التسجيل عبر الموقع حتى تتمكن من حصد المال داخل الموقع ونظامه فهو بسيطة للغاية من خلاله يمكن أن تكتب موضوع وأيضا ردرود جيدة حتى تستطيع المحافظة على عضويتك وكما أخبرتكم أول مرحلة سوف نتحدث عن التسجيل عبر الموقع.
حسنا في أول مرحلة سوف تضع إسمك داخل المنتدى الذي ستعرف به ثم بعد كلمة المرور وأيضا الإميل الخاص بك يجب أن يكون صحيح وأيضا المعلومات التي تجدها في كل خانة ثم بعد ذلك تضغط على إكمال التسجيل.
لن أغوس في كيفية وضع المواضيع والردود الكل يعرف ذلك لكن سوف أريكم كيف تعرف رصيدك عبر الموقع أو أرباحك ولكي تصل الى المكان الذي تعرف من خلاله أرباحك يجب الضغط على 'أرباحك والمتجر'
ثم تتوجه إلى لوحة التجارة
ثم نقاطي
وهنا ستجد نقاطك ورصيدك
رابط الموقع
ترايدنت العرب
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traidntarabic.com