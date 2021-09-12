عرض بيع متوفر 450 € PAYSERA مقابل BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
450.00 أورو
سعر البيع
215.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
abdouker

abdouker

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
841
النقاط
519
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 450€ بايسيرا
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-اقل مبلغ للحجز 50 اورو
-لا توجد عمولة في الإرسال
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

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