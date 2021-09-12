تعدين بتكوين + عملة رقمية = مشروع جديد خرافي

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BitcoMine (BME) Token Tracker | BscScan BitcoMine (BME) Token Tracker on BscScan shows the price of the Token $0.00, total supply 999,151,914,321.079576871598163854, number of holders 5,856 and updated information of the token. The token tracker page also shows the analytics and historical data.

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السلام عليكم اخواني ، حصلت على مشروع جديد صارله 9 ايام ، وصلني منه مايقارب 75 دولار عوائد بتكوينتعريف المشروع //BitcoMineهي عملة مجتمعية استثمارية تقنية :(BitcoMine)١-توزيع عائد بالبيتكوين كل ٢٤ ساعه بنسبة ١١٪ من حجم التداول اليومي لمن يملك 37.500.000 عملة فما فوقوهو اكبر عائد في جميع العملات٢- توزيع عائد بالعملة بنسبة ١٪ كل ١٢ ساعة لمن يملك اكثر من 3.750.000واقل من 37.499.999(BitcoCycle)٣-عائد استثمار مضاربي لتنشيط حركة التداول: وكمثال... بداية عملية السايكل يتم توزيع عائد بالعملة بنسبة 5% في اليوم الأول والثاني وللإستمرار في الحصول على العوائد يجب بيع الكمية التي تم الحصول عليها أو زيادتها قبل دخول اليوم الثالث(BitcoTool)أداة تقنية تقوم بفحص العقود الذكية وتعطيك تقرير وجيز عن الخاصيات التي يستطيع استخدامها مالك العملة وأيضاً تعطيك نسب الإغلاق والفتح في حوض السيولة وكذلك تقرير عن المحافظ المغلقة والمفتوحة في العملة .جميع محافظ العملة لا تحصل على أي عائد مما سبق وكذلك جميعها مغلقة في عقود كما هو مذكور في الورقة البيضاء.سيولة العملة مغلقة لمدة سنه في DXsaleانضم لمجموعات العملةالعربية: t.me/BitcoMineArالعالمية: t.me/BitcoMineTokenالتركية: t.me/BitcoMineTurkموقع العملةحساب العملة في تويترعقد العملةتشارت العملةاتمنى الفائدة للجميع