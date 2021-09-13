لما لا نختم القرآن الكريم معا؟

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته



في كثير من المجموعات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها كانت توجد بها عدة حملات لختم القرآن أي يوضع كل يوم حزب أو حزبين أو أكثر ليقوم كل من في المجموعة بقراءته ثم سيثبت ذلك بتفاعل أي الإعجاب شخصيا كنت أتابع إحداها حيث أصبحت أداوم على قراءة ورد يومي و من خلال بعض تعليقات المشاركين كانت هذه الحملة ذات تأثير كبير على البعض في حياتهم الشخصية العملية الدراسية و إلى ما ذلك فقلت لما لا يكون لنا نفس الأمر في المنتدى حيث نضع وردا أقله حزب و أكثره حزبين مع أني أفضل العمل بمقولة "قليل دائم مستدام خير من كثير منقطع" و كل من يتم قراءة ذلك الورد يضع في الرد "تم" يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين" _صدق الله العظيم_

أرجو أن يوافق على موضوعي أو فكرتي.