لما لا نختم القرآن الكريم معا؟

أميرة زماني

أميرة زماني

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2021
المشاركات
2
النقاط
3
محل الإقامة
centre de l'Algérie
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

في كثير من المجموعات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها كانت توجد بها عدة حملات لختم القرآن أي يوضع كل يوم حزب أو حزبين أو أكثر ليقوم كل من في المجموعة بقراءته ثم سيثبت ذلك بتفاعل أي الإعجاب شخصيا كنت أتابع إحداها حيث أصبحت أداوم على قراءة ورد يومي و من خلال بعض تعليقات المشاركين كانت هذه الحملة ذات تأثير كبير على البعض في حياتهم الشخصية العملية الدراسية و إلى ما ذلك فقلت لما لا يكون لنا نفس الأمر في المنتدى حيث نضع وردا أقله حزب و أكثره حزبين مع أني أفضل العمل بمقولة "قليل دائم مستدام خير من كثير منقطع" و كل من يتم قراءة ذلك الورد يضع في الرد "تم" يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين" _صدق الله العظيم_
أرجو أن يوافق على موضوعي أو فكرتي.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,885
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى اختي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top