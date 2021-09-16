شرح منصة للتداول

Z

zakariaae

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أوت 2020
المشاركات
8
النقاط
503
العمر
43
محل الإقامة
المغرب
الجنس
أنثى
العديد منكم يريد أن يعمل من خلال الانترنيت،لكن لا يعرف ما الطرق الجيدة التي يمكن أن تساعدك في كسب مال جيد في درسنا اليوم سوف نعمل على شرح مجال جيد لكم ويمكن أن تركز عليه في تعلم هذا المجال لأنه ممتع للغاية

ان المجال الذي يمكن أن تحصل فيه على مكاسب جيدة هو التداول فمصطلح تداول يعني ببساطة مبادلة شيء بأخر عادة ما نفهم هذا على أنه تبادل البضائع مقابل المال أو بعبارة أخرى ببساطة شراء شيء ما ... ما يفعله في الواقع هو شراء أسهم أو جزء صغير من شركة. إذا زادت قيمة هذا سهم فإنك تكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى.
zikoe.jpg


وقد تسألني أين يمكن التداول؟
هناك العديد من المنصات التي يمكن أن تكون وسيط في البورصة وأيضا يمكن من خلالها أن لا تغادر مكانك فقط تقوم بتسجيل في تلك الموقع ويمكن أن تتداول بشكل بسيط للغاية
حسنا أشهر منصة يمكن أن تستعن بها هي منصة capital
هذه المنصة التي يمكن أن تجد فيها العديد من العملات والشركات التي يمكن أن تشتري منها أحد الأسهم وتنتظر إما صعودها أو نزولها في الوقت المناسب
لكي تكسب مال جي منها

بالنسبة مميزات شركة Capital​
  • 0٪ عمولة​
  • فروقات أسعار ضيقة​
  • تنفيذ سريع للأوامر​
  • معايير عالية للخصوصية والأمان​
  • لدى Capital كيانات جماعية مرخصة ومنظمة محليًا من قبل هيئة السلوك المالي ("FCA") وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ("CySEC")
    • تطبيق تعليمي ، دورات عبر الإنترنت و دليل تداولي
    • جميع وأحدث الأخبار الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالاسواق
zikoooooof.jpg


وكذلك المنصة تتوفر على كل مايلزم لكي تتداول بشكل جيد من خلال توفير لك تطبيقات مهمة سواء التداول عبر جوجل بلاي أو عبر الأب ستور وكذلك يمكن التداول عبر ويب
edd.jpg


طريقة التسجيل عبر المنصة فهي بسيطة للغاية فقط ما عليك أن تكتب الإميل الخاص بك وأيضا كلمة المرور أو يمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول عبر فيس بوك أو جوجل
eddo.jpg

هذه هي لوحة تحكم المتدوال يمكن أن تجد فيها العديد من المميزات التي تساعدك لكي تعمل من خلال الشركة بشكل جيد ودون تعقيدات على عكس باقي المنصات الأخرى التي قد تجد فيها مشاكل كثيرة جدا
ero.jpg

بالنسبة لطريقة الإيداع فهي تتمثل في طريقتين الاولى عبر الإيداع عبر البطاقة المصرفية والثانية عبر التحويل البنكي المباشر
eroed.jpg

حسنا بالنسبة طريقة التداول فهي بسيطة جدا للغاية بعدما تقوم بوضع المال داخل حسابك يمكن أن تختار الطريقة التي تراها جيدة سواء عبر MT4 أو عبر الموقع مباشرة وكما تشاهد هناك العديد من مجالات وأزواج العملات التي يمكن أن تتداول من خلالها.
رابط التسجيل
capital
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top