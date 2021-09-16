zakariaae
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العديد منكم يريد أن يعمل من خلال الانترنيت،لكن لا يعرف ما الطرق الجيدة التي يمكن أن تساعدك في كسب مال جيد في درسنا اليوم سوف نعمل على شرح مجال جيد لكم ويمكن أن تركز عليه في تعلم هذا المجال لأنه ممتع للغاية
ان المجال الذي يمكن أن تحصل فيه على مكاسب جيدة هو التداول فمصطلح تداول يعني ببساطة مبادلة شيء بأخر عادة ما نفهم هذا على أنه تبادل البضائع مقابل المال أو بعبارة أخرى ببساطة شراء شيء ما ... ما يفعله في الواقع هو شراء أسهم أو جزء صغير من شركة. إذا زادت قيمة هذا سهم فإنك تكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى.
وقد تسألني أين يمكن التداول؟
هناك العديد من المنصات التي يمكن أن تكون وسيط في البورصة وأيضا يمكن من خلالها أن لا تغادر مكانك فقط تقوم بتسجيل في تلك الموقع ويمكن أن تتداول بشكل بسيط للغاية
حسنا أشهر منصة يمكن أن تستعن بها هي منصة capital
هذه المنصة التي يمكن أن تجد فيها العديد من العملات والشركات التي يمكن أن تشتري منها أحد الأسهم وتنتظر إما صعودها أو نزولها في الوقت المناسب
لكي تكسب مال جي منها
بالنسبة مميزات شركة Capital
ان المجال الذي يمكن أن تحصل فيه على مكاسب جيدة هو التداول فمصطلح تداول يعني ببساطة مبادلة شيء بأخر عادة ما نفهم هذا على أنه تبادل البضائع مقابل المال أو بعبارة أخرى ببساطة شراء شيء ما ... ما يفعله في الواقع هو شراء أسهم أو جزء صغير من شركة. إذا زادت قيمة هذا سهم فإنك تكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى.
وقد تسألني أين يمكن التداول؟
هناك العديد من المنصات التي يمكن أن تكون وسيط في البورصة وأيضا يمكن من خلالها أن لا تغادر مكانك فقط تقوم بتسجيل في تلك الموقع ويمكن أن تتداول بشكل بسيط للغاية
حسنا أشهر منصة يمكن أن تستعن بها هي منصة capital
هذه المنصة التي يمكن أن تجد فيها العديد من العملات والشركات التي يمكن أن تشتري منها أحد الأسهم وتنتظر إما صعودها أو نزولها في الوقت المناسب
لكي تكسب مال جي منها
بالنسبة مميزات شركة Capital
- 0٪ عمولة
- فروقات أسعار ضيقة
- تنفيذ سريع للأوامر
- معايير عالية للخصوصية والأمان
- لدى Capital كيانات جماعية مرخصة ومنظمة محليًا من قبل هيئة السلوك المالي ("FCA") وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ("CySEC")
- تطبيق تعليمي ، دورات عبر الإنترنت و دليل تداولي
- جميع وأحدث الأخبار الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالاسواق
وكذلك المنصة تتوفر على كل مايلزم لكي تتداول بشكل جيد من خلال توفير لك تطبيقات مهمة سواء التداول عبر جوجل بلاي أو عبر الأب ستور وكذلك يمكن التداول عبر ويب
طريقة التسجيل عبر المنصة فهي بسيطة للغاية فقط ما عليك أن تكتب الإميل الخاص بك وأيضا كلمة المرور أو يمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول عبر فيس بوك أو جوجل
هذه هي لوحة تحكم المتدوال يمكن أن تجد فيها العديد من المميزات التي تساعدك لكي تعمل من خلال الشركة بشكل جيد ودون تعقيدات على عكس باقي المنصات الأخرى التي قد تجد فيها مشاكل كثيرة جدا
بالنسبة لطريقة الإيداع فهي تتمثل في طريقتين الاولى عبر الإيداع عبر البطاقة المصرفية والثانية عبر التحويل البنكي المباشر
حسنا بالنسبة طريقة التداول فهي بسيطة جدا للغاية بعدما تقوم بوضع المال داخل حسابك يمكن أن تختار الطريقة التي تراها جيدة سواء عبر MT4 أو عبر الموقع مباشرة وكما تشاهد هناك العديد من مجالات وأزواج العملات التي يمكن أن تتداول من خلالها.
رابط التسجيل
capital