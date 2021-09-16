العديد منكم يريد أن يعمل من خلال الانترنيت،لكن لا يعرف ما الطرق الجيدة التي يمكن أن تساعدك في كسب مال جيد في درسنا اليوم سوف نعمل على شرح مجال جيد لكم ويمكن أن تركز عليه في تعلم هذا المجال لأنه ممتع للغايةان المجال الذي يمكن أن تحصل فيه على مكاسب جيدة هو التداول فمصطلح تداول يعني ببساطة مبادلة شيء بأخر عادة ما نفهم هذا على أنه تبادل البضائع مقابل المال أو بعبارة أخرى ببساطة شراء شيء ما ... ما يفعله في الواقع هو شراء أسهم أو جزء صغير من شركة. إذا زادت قيمة هذا سهم فإنك تكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى.وقد تسألني أين يمكن التداول؟هناك العديد من المنصات التي يمكن أن تكون وسيط في البورصة وأيضا يمكن من خلالها أن لا تغادر مكانك فقط تقوم بتسجيل في تلك الموقع ويمكن أن تتداول بشكل بسيط للغايةحسنا أشهر منصة يمكن أن تستعن بها هي منصة capitalهذه المنصة التي يمكن أن تجد فيها العديد من العملات والشركات التي يمكن أن تشتري منها أحد الأسهم وتنتظر إما صعودها أو نزولها في الوقت المناسبلكي تكسب مال جي منهابالنسبة مميزات شركة Capital​