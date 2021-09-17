كيف تموت الملائكة ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم

التسليم....قال تعالى في محكم التنزيل (( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو

الجلال والإكرام)) كل من على الدنيا هالك لا محالة إلا الله عز وجل لا اله

إلا هو سبحانه...فسأذكر لكم أحبتي في الله عن كيفيه موت الملائكة عليهم

السلام...كما نقل في كتاب ابن الجوزي رحمة الله

( بستان الواعظين ورياض السامعين )



مقدمة ‎:



بعدما ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الأولى تستوي الأرض من شدة

الزلزلة فيموت أهل الأرض جميعا وتموت ملائكة السبع سموات والحجب والسرادقات

والصافون والمسبحون وحملة العرش وأهل سرادقات المجد والكروبيون ويبقى جبريل

وميكائيل واسرافيل وملك الموت عليهم السلام ‎ .



موت جبريل علية السلام‎



يقول الجبار جل جلاله:يا ملك الموت من بقي؟_وهو أعلم_فيقول ملك الموت:سيدي

ومولاي أنت أعلم بقي إسرافيل وبقي ميكائيل وبقي جبريل وبقي عبدك الضعيف ملك

الموت خاضع ذليل قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من الأهوال.فيقول له الجبار

تبارك وتعالى:انطلق إلى جبريل فأقبض روحه فينطلق الى جبريل فيجده ساجدا

راكعا فيقول له:ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين قد مات بنو ادم وأهل الدنيا

والأرض والطير والسباع والهوام وسكان السموات وحملة العرش والكرسي

والسرادقات وسكان سدرة المنتهى وقد أمرني المولى بقبض روحك ‎ !





فعند ذلك يبكي جبريل علية السلام ويقول متضرعا إلى الله عز وجل:يا الله هون

علي سكرات الموت( يا الله هذا ملك كريم يتضرع ويطلب من الله بتهوين سكرات

الموت وهو لم يعصي الله قط فما بالنا نحن البشر ونحن ساهون لا نذكر الموت

إلا قليل ) فيضمه ضمه فيخر جبريل منها صريعا فيقول الجبار جل جلاله: من بقي

يا ملك الموت_وهو أعلم_ فيقول:مولاي وسيدي بقي ميكائيل وإسرافيل وعبدك

الضعيف ملك الموت ‎

موت ميكائيل عليه السلام ( الملك المكلف بالماء والقطر)



فيقول الله عز وجل انطلق الى ميكائيل فأقبض روحه فينطلق الى ميكائيل فيجده

ينتظر المطر ليكيله على السحاب فيقول له:ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك! ما

بقي لبني ادم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام,قد أهل السموات

والارضين وأهل الحجب والسرادقات وحملة العرش والكرسي وسرادقات المجد

والكروبيون والصافون والمسبحون وقد أمرني ربي بقبض روحك,فعند ذلك يبكي

ميكائيل ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت ,فيحضنه ملك الموت

ويضمه ضمة يقبض روحه فيخر صريعا ميتا لا روح فيه,فيقول الجبار جل جلالة:من

بقي_وهو أعلم_ياملك الموت؟ فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم بقي إسرافيل وعبدك

الضعيف ملك الموت ‎ .





موت إسرافيل عليه السلام ( الملك الموكل بنفخ الصور( ‎



فيقول الجبار تبارك وتعالى:انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه.فينطلق كما أمره

الجبار إلى إسرافيل(واسرافيل ملك عظيم) ,فيقول له ما أغفلك يا مسكين عما

يراد بك!قد ماتت الخلائق كلها وما بقي أحد وقد أمرني الله بقبض روحك,فيقول

إسرافيل: سبحان من قهر العباد بالموت,سبحان من تفرد بالبقاء,ثم يقول مولاي

هون علي مرارة الموت .فيضمه ملك الموت ضمه يقبض فيها روحه فيخر صريعا فلو

كان أهل السموات والأرض في السموات والأرض لماتوا كلهم من شدة وقعته ‎ .





موت ملك الموت عليه السلام ( الموكل بقبض الأرواح )



فيسأل الله ملك الموت من بقي يا ملك الموت؟_وهوا علم_فيقول مولاي وسيدي أنت

اعلم بمن بقي بقي عبدك الضعيف ملك الموت فيقول الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي

لأذيقنك ما أذقت عبادي انطلق بين الجنة والنار ومت, فينطلق بين الجنة والنار

فيصيح صيحة لولا أن الله تبارك وتعالى أمات الخلائق لماتوا عن أخرهم من شدة

صيحته فيموت ‎ .



ثم يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول:يا دنيا أين أنهارك أين أشجارك

وأين عمارك؟ أين الملوك وأبنا الملوك وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين

الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي وعبدوا غيري,لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه

أحد ‎



فيرد الله عز وجل فيقول الملك لله الواحد القهار

سبحان الواحد القهار سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن

له كفءً احد

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اللهم اغفر له ولوالديه ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر.. وقِه



عذاب القبر وعذاب النار .. و ادخلهم الفردوس الاعلى مع

الأنبياء و الشهداء و الصالحين...واجعل دعائهم مستجاب

بالدنيا والآخرة اللهم أجمعين و لكم ان شاء الله مثل ما تدعون لي به

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