وللقلوبـــ مناااازلــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





في كلـ يوم أبحث لكمـ عما يروقـ لذائقة فكركمـ .

أجلس أفكرمابين

هنا وهناكـ .

ومن ثم أجد ماكنتـ أبحثـ عنه لكمـ

لكي أتعمقـ داخل عقولكمـ / النيرة

ففي هذه الصفحة سوف تجدون مايروقـ لكمـ .

وليس لي في هذه اللحظة إلا أنــ ..!

أتركـ العنان لقلمي المتواضع

أمامكم وكلي فخر بمن

هم قراء مثلكمـ .





القـــلوبــــــ ..!

منازلــ

هناك قلوبًا احترمتنا فأُعجبنا بها

وهناك قلوبًا أحبتنا فامتلكناها وشتان بين

الإعجاب . والحب .

ولكن هل يحق لمن امتلك قلوبنا أن يمتلك

عقولنا وأجسادنا .؟

أخي الحبيب ..



لك الحق أن تحب شخصًا ولكن ليس لك الحق

أن تمتلك عقله

وذلك بأن تفسر كلامه بما تريد

وليس لك الحق أن تمتلك جوارحه

بأن يكتب ما تريد أو يردعلى من تريد .

وكما قلت لكم ...



القلوب ""منازل ..!



فهناك من يسكن في أول القلب لمنزلته الكبيرة



وهناك من يسكن في أوسطه لغلاه

وهناك من يسكن في آخره للحفاظ

على ماتبقى من ذكرياتــ ..

أحبتيـ ..

فلنحكم عقولنا قبل مشاعرنا وأحاسيسنا

فيجب عليناألا نتسرع في كلامنا

وخاصة ممن دخلوا قلوبنا

لا ...... عقولنا



فما أقساك ياقلب حينما تجرح جرحًا لا يمكن شفاءه



وماأقساك ياقلب حينما تفسر ما تريدبعاطفتك

آآآآه ما أقسى الجروح حين تكون



من سكن القلبـ ""

وحينهالا ينفع الندم حين تضع

بصمتك الجارحة

وقد قيل القلب الذي أحب لا يمكن أن

يكره أو يجرح .

فلماذا قلوبنا تتغير ... " بتغير الظروفــ "



ولماذا لانحفظ كرامة

من أحببناهم​