رأت المعلمة الأمريكية كايل شوارتز Kyle Schwartz في مدرسة بمدينة دنفر في ولاية كلورادو أن هناك فجوة كبيرة بينها و بين طلابها الصغار.
و الأخطر أن هذه الفجوة تزداد تدريجيا مما جعلها تعمل على حل يقربها منهم, فأعدت مشروعا صغيرا بعنوان : "أتمنى لو معلمتي عرفت".
يرتكز هذا المشروع على تسليم طلابها ورقة معنونة بسؤال: "ماذا تريد أن أعرف عنك؟"
فصدمت المعلمة بالإجابات التي تلقتها.
أحد الأطفال يقول:
" أتمنى لو معلمتي عرفت أنني لا أملك أصدقاء ألعب معهم ".
و آخر يقول :
" أتمنى لو معلمتي عرفت كم أشتاق إلى أبي, أذهب إلى غرفته كل يوم و لا أجده و لن أجده فقد رحلوه إلى المكسيك نهائيا و سأظل بلا أب".
و ثالثة كتبت :
" أتمنى لو معلمتي عرفت أنني لا أملك أقلام رصاص في المنزل حتى أؤدي واجباتي الدراسية".
و كتب رابع :
" أتمنى لو معلمتي عرفت أن شقيقتي كفيفة و أقوم بمساعدتها طوال اليوم ".
أما إحدى الطالبات فقد ردت على سؤال المعلمة قائلة :
" أتمنى لو معلمتي عرفت أن أمي و أبي يتشاجران طوال اليوم, أكره العودة إلى المنزل و أكره الذهاب إلى المدرسة أيضا لأني سأحاسب على دروس لم أذاكرها و واجبات لم أقم بها ".
كانت إجابات الطلاب العفوية والصادقة مفتاحا للمعلمة لتكتشف جوانب خفية ومخبوءة في حياة تلاميذها, ساعدتها على مساعدتهم و عودتهم تدريجيا إلى فصولهم, و قد شرعت في حل كل مشكلة على حدة.
زارت منازل طلابها و بدأت في معالجة ما يمكن معالجته، و الأهم من ذلك كله أنها بدأت تفهم عقلية وخلفية طلابها جيدا و في ضوء ذلك قامت بمعاملتهم و توزيع واجباتهم بناء على ظروفهم و تحدياتهم بشكل يجعل المدرسة عاملا مساندا لا عبئا عليهم.
مشروع المعلمة كايل انتقل إلى كثير من المدارس و تم تطبيقه بشكل ممنهج و مؤسس انعكس على أداء الطلاب و المدارس معا .. بل امتد إلى المجتمعات المحيطة؛ لأن كل هؤلاء الطلاب جزء من مجتمعهم الأكبر.
ليست مدارسنا فحسب التي تحتاج إلى تبني هذه الفكرة الجميلة التي تردم الهوة بيننا وبين الآخرين، بل كل مجتمعاتنا و بيوتنا و ابنائنا.
المصدر
و الأخطر أن هذه الفجوة تزداد تدريجيا مما جعلها تعمل على حل يقربها منهم, فأعدت مشروعا صغيرا بعنوان : "أتمنى لو معلمتي عرفت".
يرتكز هذا المشروع على تسليم طلابها ورقة معنونة بسؤال: "ماذا تريد أن أعرف عنك؟"
فصدمت المعلمة بالإجابات التي تلقتها.
" أتمنى لو معلمتي عرفت أنني لا أملك أصدقاء ألعب معهم ".
" أتمنى لو معلمتي عرفت كم أشتاق إلى أبي, أذهب إلى غرفته كل يوم و لا أجده و لن أجده فقد رحلوه إلى المكسيك نهائيا و سأظل بلا أب".
" أتمنى لو معلمتي عرفت أنني لا أملك أقلام رصاص في المنزل حتى أؤدي واجباتي الدراسية".
" أتمنى لو معلمتي عرفت أن شقيقتي كفيفة و أقوم بمساعدتها طوال اليوم ".
أما إحدى الطالبات فقد ردت على سؤال المعلمة قائلة :
" أتمنى لو معلمتي عرفت أن أمي و أبي يتشاجران طوال اليوم, أكره العودة إلى المنزل و أكره الذهاب إلى المدرسة أيضا لأني سأحاسب على دروس لم أذاكرها و واجبات لم أقم بها ".
كانت إجابات الطلاب العفوية والصادقة مفتاحا للمعلمة لتكتشف جوانب خفية ومخبوءة في حياة تلاميذها, ساعدتها على مساعدتهم و عودتهم تدريجيا إلى فصولهم, و قد شرعت في حل كل مشكلة على حدة.
زارت منازل طلابها و بدأت في معالجة ما يمكن معالجته، و الأهم من ذلك كله أنها بدأت تفهم عقلية وخلفية طلابها جيدا و في ضوء ذلك قامت بمعاملتهم و توزيع واجباتهم بناء على ظروفهم و تحدياتهم بشكل يجعل المدرسة عاملا مساندا لا عبئا عليهم.
مشروع المعلمة كايل انتقل إلى كثير من المدارس و تم تطبيقه بشكل ممنهج و مؤسس انعكس على أداء الطلاب و المدارس معا .. بل امتد إلى المجتمعات المحيطة؛ لأن كل هؤلاء الطلاب جزء من مجتمعهم الأكبر.
ليست مدارسنا فحسب التي تحتاج إلى تبني هذه الفكرة الجميلة التي تردم الهوة بيننا وبين الآخرين، بل كل مجتمعاتنا و بيوتنا و ابنائنا.
المصدر