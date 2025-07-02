"الطفل أيوب يشبه صغيري الذي فقدته .."

كان في يوم من الأيام الجميلة ، أن صادفت روحا كالملاك ، ولأنني أعشق أمثاله لا يمكن أن لا يلفت انتباهي طفل مثله ، لكن هذا الطفل كان مميزا لدرجة أن كلا منا تعلق بالآخر تعلقا جميلا في تلك اللحظات التي لن تنسى أبدا بالنسبة لي ، فهي أجمل الذكريات و أطيب الأرواح التي لا تزال خالدة ..



من تكون يا طفلي الصغير ..؟ لدرجة أنك جعلتني أفتقدك كل يوم ، و أتأمل من يشبهك لربما يكون مواساة لي ، كيف كان جالسا بحضن والدته هادئا ، صغيرا جدا ، تأملته و تأملني ، بنفس النظرات كنا نحدث بعضنا البعض إلى أن لامست يده يدي ، و بدأت رحلتنا حينها ، لم يكن أي منا يبالي بمن حولنا ، أصبحنا صغارا أكثر و لعبنا لعبة بريئة ، تارة نضحك و تارة أخرى نتحدث إلى أن نفهم بعضنا البعض ، سرقت شعره من خلال التلاعب بخصلاته و هو في فرح كبير ، ببراءته الجميلة خطف قلبي جعلني أتركه يفعل ما يشآء ، عشت معه في فوضى مرتبة جعلتني سعيدة ، أخذ أشيائي و تركني أبحث عنه فقط ، لقد سرق قلبي و أفكاري بعيدا عن هذا العالم الذي أبعدنا عن هذه النظرات و اللمسات البريئة ، أبعدنا عن النقاء و الصفاء ، لم نعد نرى فيها قلوبا جميلة تخاطب أرواحنا و لا تهتم من نكون .. لأننا عند اللقآء كل شيء بالنسبة لنا هي تلك اللحظة التي سرقناها من الزمن .. و كأن المكان أشبه بالأحلام التي نتنفس من خلالها عند الألم و اليأس ..



أحببتك حقا يا صغيري ، هآ أنا في خاطرة أرثيك فيها ، ليس لأننا لن نلتقي مجددا ، لكنه مؤلم أننا نلتقي بمن يخبرنا أن من كانت لنا معه لحظات جميلة قد "رحل من هذه الحياة"

كنت أتوقع أن لقآءنا و تلك اللحظات الجميلة ستبقى حية سنوات أخرى ، لكن الزمان يرسم لها عالما أجمل يليق بها ، و يرسم لنا الذكرى التي نعيش بها لكي نتجاوز ألم ما فقدناه ..





أفتقدك ، لدرجة أنني أتمنى لو أنه كانت لي موهبة حينها لأرسم كل تفاصيلك ..



أفتقدك ، لدرجة أنني أصبحت أقف عند كل طفل لعله يجعلني أشعر بتلك السعادة التي شعرت بها معك ..



يا صغيري ، يا براءة الزمان التي رحلت ، ليتك لم تترك يدي ..



جعلتني في دور الأم و طفلها ، حملتك عاليا ، سافرنا معا من خلال أمنياتنا قصرنا نتشابه ..



عشت آخر لحظاتك سعيدا رغم الألم الذي تشعر به في قلبك الصغير جدا .. و كأنك تملك كل شيء ..





هذه قصة طفل من أولئك الذين يحملون من خلال أشكالهم إسم "منغول" ، وإنني ممن يتعلق بهؤلاء الأطفال ، لكن هذا الطفل رحمه الله الذي التقيته منذ عام كانت مكانته خاصة جدا ، لتعود الحياة و تثبت صدق الحب و المشاعر بيننا ، فلقد أخبرتني والدته أنه سيقوم بعملية على قلبه ، نظرت من خلال أعماقي لذلك الطفل على أمل أنه سيعود للحياة بعد العملية إن شاء الله ، ما جعلني أشعر بالأمل ، هو أنني رأيت الحياة كلها في ذلك الطفل ، رغم أن والدته كانت يائسة ، لكنني نظرت لذلك الطفل الذي لا يتوقف أي شيء فيه عن الحياة ..



ذهب الطفل في حاله لكن قلبي كان معه ، إلى أن مرت الأيام ، لأجلس في نفس المكان و أحلق وحيدة فتأتي امرأة كانت شاهدة على ذلك الحب الذي جمعنا ، تذكرتني و عرفت أن الشوق لا يزال في قلبي ، لقد حملتها الحياة إلي لتخبرني

"أن الطفل الذي أحبك و أحببته قد رحل ، بقي في غرفة العمليات نائما لم يستيقض .. "



أرأيتم كم و كيف زادت براءته حين كان نائما ..



.. كان مؤلما ، أن تعود الحياة لتختبر صدق حبنا و لحظتنا بهذه الطريقة ،..



كيف رحل في هدوء ، كأول يوم عرفته فيها حين كان هادئا ، إلى أن ابتسم و اختار لعبة السعادة في أيامه الأخيرة ..



ما أجمله ، حين لا ينطق الحروف كلها ، فلقد اختار كلماته بحب و صدق لأجل من يحبهم ..







( أعتذر لك يا "أيوب" لأنني حين التقيتك تذكرت صغيري رحمه الله ، و لم يكن لك نفس القدر من الحب مني ، تحدثت إليك و كأنك الطفل نفسه ، لكنني فقط أردت أرى تلك السعادة مجددا ، أن أشتم رائحة طفلي و تلك البراءة التي غدرها الأطباء ، فلقد كان له أمل يمكن أن يعيش به ، لكن كان لديهم ضمائر لا تفهم معنى تلك السعادة التي عاش بها ذلك الطفل..)





شكرا لك يا "أيوب" لأنك جعلتني أرى طفلي رحمه الله من خلالك . . "







من هنا إلى منتدى واش راك تهدر لأجل هؤلآء البراءة ، صرخة و كفى لمن يجعلون من هؤلاء الأطفال الذين و إن كبروا يبقون أطفالا و براءة بعيدون عن كل الفساد الذي يحاولون خلطه مع براءتهم .. لجعلهم نكتة و إدخالهم في عالم السوشل ميديا



اتركوا هذه البراءة التي لا نراها إلا من خلالهم أن تعيش ..



•من يحبهم لا يجعلهم مسخرة..



• من يحبهم لا يعيش السعادة من خلال نشرهم للعالم على هيئة مضحكة..



كفى..





كانت معكم :" Tama Aliche "



(الصحافية الساخرة)





"لأجل طفلي رحمه الله سأكتب لأخوته في كل العالم

، بصوته ، بحروفه التي لم تكتمل ،



بنبضه الذي لم يصحى على خيبة البشر.."