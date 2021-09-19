فوائد الشاي الأخضر

للشاي الأخضر فوائد صحية جعلت من الشاي الأخضر أفضل شراب على الإطلاق من الناحية الصحية ، ومن الفوائد:



1- يساعد على حرق الدهون.



2- يساعد على تسريع عملية الايض؛ لأن تأثيره المضاد للأكسدة يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل أكثر فعالية.



3- إن شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات يومياً يحرق 200 سعر حراري إضافي يومياً.



4- كذلك وجد الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر أن الطاقة لديهم تعززت بشكل كبير، وعلاوةً على ذلك يخفض الشاي الأخضر مستوى السكر في الدم، والذي يعتبر مسؤولاً عن خزن الجلوكوز على شكل شحوم، ولذا فإن تخفيض مستوى السكر يخفض أيضاً مستوى الشحوم المخزونة في الجسم.



5- يحمي القلب من الأمراض.



6- يخفض مستوى الكولسترول في الدم؛ لأن تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار Ldl في الشرايين.



7- يمنع تشكل الجلطات الدموية غير الطبيعية، وأن له نفس فعالية الأسبرين في هذا المجال.



8- يزيد مستويات الكولسترول النافع Hdl الذي يساعد على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايين.



9- يساعد في تخفيض ضغط الدم.



10- يحمي من الإصابة بمرض السكري.



11- يساعد على الوقاية من التسمم الغذائي .



12- ونظراً لأن الشاي الأخضر يقتل البكتيريا فإن شربه مع الوجبات يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالتسمم الغذائي البكتيري، ويمنع نمو البكتيريا في الأمعاء، ويساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.



13- يمنع رائحة الفم.



طريقة التحضير:يوضع الماء المغلي عليه ويغطى ويترك لعدة دقائق، ثم يضاف إليه السكر حسب الرغبة(يفضل بدون سكر)، ويمكن إضافة الليمون

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