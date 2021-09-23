مشكلتي فارق السن

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
718
النقاط
51
السلام عليكم
جماعة انا بنت عندي 23 سنة خطبني شخص في عمرو 34 سنة هو إنسان متخلق متربي مصلي خدام والحمد لله لكن خوفني فارق العمر خفت هذا يأثر على علاقتنا أنو مايتفهمنيش والا بالنسبة ليه طريقة تفكيري مزالت صغيرة ومن جهة ثانية العائلة بالنسبة ليهم كيفاه نقبل بشخص كبير عليا هكذا اعلم انكم رح تقولو اذا كان عاجبك انت ماهمك في الناس لكن حرفيا راني في ضغط شديد وبزاف افكار في راسي صليت استخارة لكني مزلت مشوشة نتمنى منكم النصح وبارك الله فيكم
 
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