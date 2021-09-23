السلام عليكم

جماعة انا بنت عندي 23 سنة خطبني شخص في عمرو 34 سنة هو إنسان متخلق متربي مصلي خدام والحمد لله لكن خوفني فارق العمر خفت هذا يأثر على علاقتنا أنو مايتفهمنيش والا بالنسبة ليه طريقة تفكيري مزالت صغيرة ومن جهة ثانية العائلة بالنسبة ليهم كيفاه نقبل بشخص كبير عليا هكذا اعلم انكم رح تقولو اذا كان عاجبك انت ماهمك في الناس لكن حرفيا راني في ضغط شديد وبزاف افكار في راسي صليت استخارة لكني مزلت مشوشة نتمنى منكم النصح وبارك الله فيكم