اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حينما يأمرك الله بأمر ويبدأ بنفسه ،فاعلم أنه أمر عظيم

عند الله، "إن الله وملائكته

يصلون على النبي ياأيها الذين

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"،

قال صلى الله عليه وسلم "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة"،يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم "إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه ،فإن صلاتكم معروضة علي"،اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم"أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة "رواه الترميذي، صلوا عليه وسلموا تسليما ،يقول ابن الجوزي رحمه الله:واعلموا أنه مامن عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، إلا نور الله قلبه ،وغفر ذنبه، وشرح صدره، ويسر أمره، فأكثروا من الصلاة ،لعل الله يجعلكم من أهل ملته، ويستعملكم بسنته، ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، فهو المتفضل علينا برحمته (بستان الواعظين) ،اللهم اسق قلوبنا بقرآنك حتى تروى، واشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى، وكن بنا رؤوفا رحيما، فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى، ربي إنها الجمعة ،فاكتب لنا الخير فيها واسعد فيها قلوبنا، ربي إن لك عبادا ينتظرون فرجا قريبا فبشرهم، وعبادا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم،

وعبادا يرجون منك تحقيق آماني فلا تخذلهم، آمين يارب، جمعة طيبة، نور الله قلبكم بذكره ،ورزقكم حبه وأعانكم على طاعته، وأكرمكم بجنته وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونا الجمعة إلا عيد لقلبك، رتل آيات الكهف ،صل وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إبعث دعواتك إلى ربك ،ولاتنسوا أحبابكم من دعواتكم،

رحمك الله ي أبي رشيد وأسكنك فسيح جنانه ورحم الله جميع موتى المسلمين.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين".