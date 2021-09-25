بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



استيقظوا وتذوقوا جنة الدنيا ،رتبوا أمنياتكم في صلاة الفجر، لصلاة الفجر روحانية خسرها من كان نائما ،هنيئا لقلوب سجدت لربها فجرا ،ويظن من نام عن صلاة الفجر أنه أخذ قسطا من الراحة ،ولا يدري أن الراحة كل الراحة هي الوقوف بين يدي الله ،هنيئا لمن حافظ على صلاة الفجر ،لم توقظه مدرسة أو جامعة أو عمل ،إنما حب ملك الملوك أنار قلبه فحرك جوارحه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيئ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة"صحيح الترغيب، الصلاة خير من النوم ضيوف من السماء بإنتظارك في المسجد ليرفعوا ذكرك إلى الله وهو بك عالم، "إن قرآن الفجر كان مشهودا"،ومن حافظ على صلاة الفجر مع الجماعة وجد الراحة والطمأنينة والبركة وسعادة الدنيا والآخرة ،فلنحافظ عليها وجميع الصلوات لأجل أنفسنا وسعادتها ،و

كن مستعدا بأفصل ماعندك، صلاة الفجر أول مفاتيح الخير ليوم كله طمأنينة ،وراحة بال وحفظ من كل مكروه بإذن الله، هي فيض من السكينة ،ونهر من الأمن، وريح طيبة باردة تهب على النفس فتطفئ نار الخوف ،والحزن ،شهودها يجدد الإيمان ويقويه، ويحي القلوب ويشرح الصدور، ويبعث في النفس طمأنينة وإنشراحا ،صلاة يثقل الله بها الموازين ويعظم الأجور، ويظمن بها التأمين الدنيوي والأخروي، نعم صلاة مباركة مشهودة، أقسم الله بوقتها فقال:"والفجر وليال عشر"،اللهم أعنا على قيامها دوما.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"