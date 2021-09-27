عني ... وعن قلمي ... وعن كتاباتي ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بالرغم من كرهي للمقدمات و ارتباكي الشديد أثناء إلقائها، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .

أنا بالطبع أنثى، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق .

أنثى الكتابة والقلم .

ذات صباح من الصباحات التي تتعطش فيها نفسي الكتابة ، وأشعر فيها بضرورة التفكير في المستقبل ، و إمكانتي على أن أصير كاتبة .

بحثت في الانترنت عن "كيف أصبح كاتبة في الجزائر "

و من أجمل ما قدر لي ولله الحمد و المنة أن أول الاقتراحات كان منشورة رائعا على هذا المنتدى .

سأشارككم خاطري و كتاباتي إن شاء الله ، أتمنى أن تعجبكم .

لا إله إلا الله محمد رسول الله