عني ... وعن قلمي ... وعن كتاباتي ...

هدية من الله
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- عنابة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالرغم من كرهي للمقدمات و ارتباكي الشديد أثناء إلقائها، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .
أنا بالطبع أنثى، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق .
أنثى الكتابة والقلم .
ذات صباح من الصباحات التي تتعطش فيها نفسي الكتابة ، وأشعر فيها بضرورة التفكير في المستقبل ، و إمكانتي على أن أصير كاتبة .
بحثت في الانترنت عن "كيف أصبح كاتبة في الجزائر "
و من أجمل ما قدر لي ولله الحمد و المنة أن أول الاقتراحات كان منشورة رائعا على هذا المنتدى .
سأشارككم خاطري و كتاباتي إن شاء الله ، أتمنى أن تعجبكم .
لا إله إلا الله محمد رسول الله
بالرغم من كرهي للمقدمات و ارتباكي الشديد أثناء إلقائها، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .
أنا بالطبع أنثى، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق .
أنثى الكتابة والقلم .
ذات صباح من الصباحات التي تتعطش فيها نفسي الكتابة ، وأشعر فيها بضرورة التفكير في المستقبل ، و إمكانتي على أن أصير كاتبة .
بحثت في الانترنت عن "كيف أصبح كاتبة في الجزائر "
و من أجمل ما قدر لي ولله الحمد و المنة أن أول الاقتراحات كان منشورة رائعا على هذا المنتدى .
سأشارككم خاطري و كتاباتي إن شاء الله ، أتمنى أن تعجبكم .
لا إله إلا الله محمد رسول الله