عني ... وعن قلمي ... وعن كتاباتي ...

هدية من الله

هدية من الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 سبتمبر 2021
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
عنابة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالرغم من كرهي للمقدمات و ارتباكي الشديد أثناء إلقائها، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .
أنا بالطبع أنثى، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق .
أنثى الكتابة والقلم .
ذات صباح من الصباحات التي تتعطش فيها نفسي الكتابة ، وأشعر فيها بضرورة التفكير في المستقبل ، و إمكانتي على أن أصير كاتبة .
بحثت في الانترنت عن "كيف أصبح كاتبة في الجزائر "
و من أجمل ما قدر لي ولله الحمد و المنة أن أول الاقتراحات كان منشورة رائعا على هذا المنتدى .
سأشارككم خاطري و كتاباتي إن شاء الله ، أتمنى أن تعجبكم .
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,767
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اهلا و سهلا اخيتي
اطلقي العنان لقلمك و اكتبي و انثري ادبا و علما و فنا شعرا و نثرا

بامكانك فتح مدونة خاصة بك و نحن هنا لاي خدمة او توجيه اخيتي
 
هدية من الله

هدية من الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 سبتمبر 2021
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
عنابة
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
اهلا و سهلا اخيتي
اطلقي العنان لقلمك و اكتبي و انثري ادبا و علما و فنا شعرا و نثرا

بامكانك فتح مدونة خاصة بك و نحن هنا لاي خدمة او توجيه اخيتي
إضغط للتوسيع...

قال الامين محمد:
اهلا و سهلا اخيتي
اطلقي العنان لقلمك و اكتبي و انثري ادبا و علما و فنا شعرا و نثرا

بامكانك فتح مدونة خاصة بك و نحن هنا لاي خدمة او توجيه اخيتي
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيكم 😊😊😊
 
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